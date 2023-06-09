Bigbank: покупатели активизировались, интерес к жилищным кредитам в мае значительно вырос

„Если в апреле покупатели жилья были более вялыми, чем ожидалось, то в мае произошёл прорыв и, несмотря на рост средней стоимости квадратного метра квартир, сделок было совершено больше. Рост количества подаваемых ходатайств позволяет предположить, что и в июне покупатели жилья будут активны“, – прокомментировала итоги мая руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

По словам Йонны Пехтер, новая тенденция среди покупателей жилья заключается в том, чтобы привязывать договор к самому короткому периоду Euribor, то есть к Euribor за 3 месяца, и, по сравнению с прошлым годом, значительно уменьшилась доля договоров, привязанных к 12 месяцам Euribor. „С одной стороны, привязка к более короткому периоду Euribor сразу даёт получателю кредита небольшой выигрыш в деньгах, но, в то же время, в этом отчётливо чувствуется и то, что, по мнению покупателей жилья, в средне- и долгосрочной перспективе Euribor скорее будет снижаться, а не расти“, — отметила Пехтер.

По словам руководителя Bigbank Eesti, сумма среднего договора о кредите в мае составляла 100 600 евро, и в сделках по-прежнему задавали тон относительно более дешёвые квартиры вторичного рынка. „Средний объем договора оставался приблизительно на одном уровне в течение всего года, и ожидать изменений, пожалуй, можно только осенью, при условии, что сбудется прогноз экспертов по недвижимости, которые верят в новый скачок цен в конце года“, – считает Йонна Пехтер.

Bigbank – специализирующийся на кредитовании эстонский коммерческий банк с международным охватом, бухгалтерский баланс которого в 2021 году превысил один миллиард евро.