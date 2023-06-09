Экономика
09.06.2023, 17:01

Штрафы за парковку исчисляются миллионами евро. Бизнес процветает, несмотря на сетования клиентов

 (7)
Гендиректор Snabb Кустас Кыйв хотел бы, чтобы через пару лет никому не приходилось платить штраф за парковку.
Гендиректор Snabb Кустас Кыйв хотел бы, чтобы через пару лет никому не приходилось платить штраф за парковку.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Ежегодно люди платят за бесплатную парковку миллионы евро штрафов, так как не используют парковочные часы, пишет издание Eesti Päevaleht.

Читатель Delfi Ärileht рассказал о том, как вместе с детьми школьного и дошкольного возраста отправился после рабочего дня в торговый центр Kristiine. Успокаивая взбудораженных детей, мужчина забыл выставить парковочные часы. Поездка за подарком для друга сына оказалась накладной: подарок обошелся в 15 евро, штраф за парковку, который выписала фирма EuroPark, составил 35 евро.

Истории, подобной этой, случаются сплошь и рядом, но это не значит, что водителям от этого легче. „Судя по обратной связи, наши клиенты довольно часто забывают выставить парковочные часы, и мы хотели бы, чтобы посещающие наши магазины покупатели не сталкивались с этой проблемой“, - сообщил руководитель ИТ-отдела Maxima Eesti Всеволод Бойков.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии