Штрафы за парковку исчисляются миллионами евро. Бизнес процветает, несмотря на сетования клиентов

Читатель Delfi Ärileht рассказал о том, как вместе с детьми школьного и дошкольного возраста отправился после рабочего дня в торговый центр Kristiine. Успокаивая взбудораженных детей, мужчина забыл выставить парковочные часы. Поездка за подарком для друга сына оказалась накладной: подарок обошелся в 15 евро, штраф за парковку, который выписала фирма EuroPark, составил 35 евро.

Истории, подобной этой, случаются сплошь и рядом, но это не значит, что водителям от этого легче. „Судя по обратной связи, наши клиенты довольно часто забывают выставить парковочные часы, и мы хотели бы, чтобы посещающие наши магазины покупатели не сталкивались с этой проблемой“, - сообщил руководитель ИТ-отдела Maxima Eesti Всеволод Бойков.