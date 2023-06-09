09.06.2023, 17:01
Штрафы за парковку исчисляются миллионами евро. Бизнес процветает, несмотря на сетования клиентов(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ежегодно люди платят за бесплатную парковку миллионы евро штрафов, так как не используют парковочные часы, пишет издание Eesti Päevaleht.
Читатель Delfi Ärileht рассказал о том, как вместе с детьми школьного и дошкольного возраста отправился после рабочего дня в торговый центр Kristiine. Успокаивая взбудораженных детей, мужчина забыл выставить парковочные часы. Поездка за подарком для друга сына оказалась накладной: подарок обошелся в 15 евро, штраф за парковку, который выписала фирма EuroPark, составил 35 евро.