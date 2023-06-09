Здравствуй, лето! В ближайшие дни потеплеет до 24 градусов



Суббота, 10.06:

Ночью: Ясно либо малая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 2-8 м/с. Температура воздуха 2..7, над поверхностью земли местами около 0°С, на побережье до 12°С.

Днем: Ясно либо переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..20°С.



Воскресенье, 11.06:

Ночью: ясно, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха 2..7, над поверхностью земли местами опустится до -1°С, на побережье до 12°С.

Днем: Солнечно. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 17..21, на побережье местами 14°С.



Понедельник, 12.06:

Ночью: Ясная сухая погода. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье местами 13°С.

Днем: Солнечно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 15°С.