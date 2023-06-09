09.06.2023, 07:52
ВИДЕО | Пропагандист Владимир Соловьев и командир чеченского спецназа собрались „денацифицировать“ страны Балтии(5)
ФОТО: | Youtube
В социальных сетях распространяется фрагмент видео, на котором российский пропагандист Владимир Соловьев и командир чеченского спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов рассуждают о том, что хорошо бы „освободить от нацизма“ страны Балтии.
В.С.: — В крайний раз, когда встречались, мы были в красоте, в лесу.
А.А.: — Да, там было чисто и красиво.
— Прям, как в Прибалтике. Хотя и Луганск.
— Вот в Прибалтике я не был.
— Будем ещё.
— Я так планирую заехать туда. Потому что там тоже...
— Освобождать от нацизма надо.
— Да, надо, надо.
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