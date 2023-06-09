ВИДЕО | Пропагандист Владимир Соловьев и командир чеченского спецназа собрались „денацифицировать“ страны Балтии

В.С.: — В крайний раз, когда встречались, мы были в красоте, в лесу.

А.А.: — Да, там было чисто и красиво.

— Прям, как в Прибалтике. Хотя и Луганск.

— Вот в Прибалтике я не был.

— Будем ещё.

— Я так планирую заехать туда. Потому что там тоже...

— Освобождать от нацизма надо.

— Да, надо, надо.

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