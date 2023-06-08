Правительство одобрило законопроект, направленный против разжигания ненависти(2)
Сегодня правительство одобрило законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за разжигание ненависти и преступления на почве ненависти. Поправка учитывает защиту свободы слова и всех других основных прав.
Согласно законопроекту, в будущем будет считаться уголовным преступлением, если кто-либо будет публично разжигать ненависть, насилие или дискриминировать в отношении группы людей или члена группы по признакам национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, на основании политических убеждений, имущественного или социального положения.
Наказанию будут подлежать только такие действия, которые дают основания опасаться, что за призывом последует насилие или он будет представлять серьезную угрозу безопасности общества. В случае других правонарушений деяние, совершенное на почве ненависти, станет отягчающим обстоятельством.
Министр юстиции Калле Лаанет подтверждает, что идея проекта заключается в том, чтобы регулировать только то, что строго необходимо, защищая при этом свободу слова.“Каждый должен быть защищен от использования языка ненависти. Даже критики этого законопроекта. Уголовно-правовой рычаг должен создаваться лишь в качестве крайней меры для ситуаций, когда язык ненависти выходит за рамки выражения мнения, и может привести к реальной угрозе безопасности общества. Образно говоря, право одного человека махать кулаками должно заканчиваться там, где начинается лицо другого человека“, - сказал министр юстиции.
Поправка необходима, поскольку в настоящее время язык ненависти недостаточно регулируется. „Язык ненависти может также перерасти в беспорядки или привести к преступлениям на почве ненависти, таким как нападения на людей и их имущество, просто потому, что они, например, другого пола, национальности, говорят на другом языке или имеют другое мировоззрение. Поэтому это предупредительное изменение важно для защиты всех членов общества“, - сказал министр юстиции Калле Лаанет.
Законопроект не предусматривает наказания за публикацию критических взглядом или даже таких, которые могут кого-то шокировать. Он также не препятствует выражению взглядов, даже если это может оскорбить какую-либо социальную группу. „Ответом на непристойность по-прежнему будет общественное осуждение или, при необходимости, обращение в суд в гражданском порядке, как это происходит и сейчас“, - подчеркнул министр юстиции.
Согласно действующему законодательству, публичное разжигание ненависти, насилия или дискриминации наказуемо как проступок только в том случае, если оно сопряжено с угрозой жизни, здоровью или имуществу человека.
„Преступление в виде разжигания ненависти заключается именно в создании фона абстрактной угрозы и ненависти, а не конкретной ситуации. Таким образом, действующий закон неоправданно сужает определение разжигания ненависти и не позволяет достаточно жестко реагировать в ситуациях, когда публичные обращения потенциально могут представлять угрозу общественному порядку“, - заявил министр юстиции Калле Лаанет.
Одним из примеров разжигания межнациональной ненависти и насилия является публичная пропаганда Российской Федерации против украинцев, которая привела к преступлениям против человечности. Подобных примеров немало из времен Второй мировой войны, а также связанных с советским оккупационным периодом. Такие примеры послужили ориентиром при составлении проекта. В качестве следующего шага законопроект будет направлен в Рийгикогу.