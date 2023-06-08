Правительство одобрило законопроект, направленный против разжигания ненависти

Согласно законопроекту, в будущем будет считаться уголовным преступлением, если кто-либо будет публично разжигать ненависть, насилие или дискриминировать в отношении группы людей или члена группы по признакам национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, на основании политических убеждений, имущественного или социального положения.

Наказанию будут подлежать только такие действия, которые дают основания опасаться, что за призывом последует насилие или он будет представлять серьезную угрозу безопасности общества. В случае других правонарушений деяние, совершенное на почве ненависти, станет отягчающим обстоятельством.

Министр юстиции Калле Лаанет подтверждает, что идея проекта заключается в том, чтобы регулировать только то, что строго необходимо, защищая при этом свободу слова.“Каждый должен быть защищен от использования языка ненависти. Даже критики этого законопроекта. Уголовно-правовой рычаг должен создаваться лишь в качестве крайней меры для ситуаций, когда язык ненависти выходит за рамки выражения мнения, и может привести к реальной угрозе безопасности общества. Образно говоря, право одного человека махать кулаками должно заканчиваться там, где начинается лицо другого человека“, - сказал министр юстиции.

Поправка необходима, поскольку в настоящее время язык ненависти недостаточно регулируется. „Язык ненависти может также перерасти в беспорядки или привести к преступлениям на почве ненависти, таким как нападения на людей и их имущество, просто потому, что они, например, другого пола, национальности, говорят на другом языке или имеют другое мировоззрение. Поэтому это предупредительное изменение важно для защиты всех членов общества“, - сказал министр юстиции Калле Лаанет.