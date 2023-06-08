Будет ли предъявлено подозрение крупной сети заправочных станций? Olerex: Есть предположения, что против нас ведется информационная операция(7)
Вчера, 7 июня, служащие Центральной криминальной полиции и сотрудники Департамента окружающей среды провели процессуальные действия, чтобы выяснить, сознательно ли компания AS Olerex представила Налогово-таможенному департаменту ложные сведения, позволившие не выполнять требования Закона о жидком топливе, касающиеся биотоплива.
На данный момент еще никому не было предъявлено подозрение, и следователи собирают доказательства, на основании которых можно будет установить, представило ли предприятие ложные сведения и если да - то по чьему распоряжению и по какой причине.
Согласно Закону о жидком топливе, продавец обязан обеспечить, чтобы из проданного в течение года потребителю ископаемого топлива по меньшей мере 7,5% составляло основанное на возобновляемой энергии топливо, то есть биотопливо. Летом 2022 года Департамент окружающей среды обнаружил, что компания Olerex, по всей видимости, не сможет успешно выполнить это требование в течение календарного года. Департамент окружающей среды неоднократно извещал предприятие о проблеме, но, несмотря на это, по состоянию на 20 декабря 2022 года объем выполнения фирмой Olerex требования относительно биотоплива составлял всего около 1%.
30 декабря 2022 года в Эстонию прибыл танкер с грузом топлива для компании Olerex. Налогово-таможенный департамент взял пробу этого топлива, на основании которой было установлено, что речь идет об обычном зимнем дизельном топливе. Спустя две недели компания Olerex представила Налогово-таможенному департаменту данные о том, что на танкере было доставлено биотопливо HVO (гидрированное растительное масло) на основе возобновляемого сырья, что обеспечило бы компании Olerex выполнение требования относительно биотоплива в размере 7.51%.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Герд Раудсепп сообщил, что собранные доказательства указывают на то, что компания Olerex представила ложные сведения, но более точные обстоятельства деяния требуют выяснения в ходе уголовного производства. „У нас имеются основания полагать, что компания Olerex желала показать, что благодаря прибывшему в предпоследний день года топливу она выполнила требование, касающееся биотоплива. Однако на основании собранных доказательств возникло подозрение, что были представлены ложные данные относительно выполнения требования. Если подозрение окажется верным, то мы имеем дело с преступлением. Поскольку предприятие неоднократно получало предупреждения, то компания Olerex была осведомлена о том, что в случае невыполнения требования её может ожидать штраф в размере до 10 миллионов евро. Целью представления ложных данных могло быть желание избежать возможного штрафа, однако это предположение мы проверим в ходе производства по уголовному делу“, – сказал Раудсепп.
„Возможные преступления в сфере окружающей среды заслуживают самого серьезного внимания, поскольку они угрожают нашему общему достоянию – благоприятной жизненной среде. По этой причине каждое подобное подозрение необходимо тщательно проверить“, – сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. – Целью требования, касающегося биотоплива, является не больше и не меньше как смягчение последствий изменения климата. Именно крупные предприятия, зарабатывающие от продажи ископаемого топлива, имеют перед обществом обязанность вносить свой вклад в использование более экологичных решений. Игнорирование этой обязанности влечет за собой в будущем ухудшение качества жизни всех нас и является несправедливым как по отношению к конкурентам, потребителям, так и ко всему обществу в целом“, – подчеркнул Вакра.
Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаур пояснил, что для полиции важно обеспечение честной экономической среды и равных условий для всех участников рынка. „Если возникает предположение, что кто-то нечестным путем получил преимущество по сравнению с конкурентами, то наша обязанность проверять подобные подозрения. От конкурентных преимуществ, достигнутых нечестными приемами, проигрывают непосредственно другие участники рынка, однако в конечном результате их последствия затрагивают также и потребителей, когда по причине недобросовестных приемов честные торговые предприятия вынуждены покинуть рынок. В данном случае, поскольку требование относительно биотоплива установлено Европейским союзом, подобное нарушение может повлечь за собой также и санкции, а связанные с ними затраты затронули бы, в конце концов, всех налогоплательщиков“, – добавил Лаур.
Производство по уголовному делу проводят Центральная криминальная полиция и Департамент окружающей среды под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.
Компания Olerex в четверг вечером добавила свой комментарий по данному делу.
„Вчера, 7.06.2023, в офисе Olerex состоялась встреча с представителями Департамента окружающей среды, которым мы дополнительно объяснили происхождение импортируемых нами в Эстонию партий топлива и еще раз дали возможность ознакомиться с сопутствующей документацией. Департамент окружающей среды заверил нас, что данные объяснения являются исчерпывающими.
Прокурор Раудсепп, которого сегодня цитирует пресса, не разъяснил нам содержательную сторону своих заявлений. С другой стороны, есть определенные предположения, что это может быть информационная операция, направленная против лидера эстонского топливного рынка.
У нас, как и у Департамента окружающей среды, есть вся необходимая информация, чтобы опровергнуть вводящие в заблуждение обвинения.
Мы продолжим импортировать топливо в Эстонию через всех наших контрактных поставщиков. Эстонский рынок топлива останется стабильным и хорошо оборудованным“.
***
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.