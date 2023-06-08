Будет ли предъявлено подозрение крупной сети заправочных станций? Olerex: Есть предположения, что против нас ведется информационная операция

На данный момент еще никому не было предъявлено подозрение, и следователи собирают доказательства, на основании которых можно будет установить, представило ли предприятие ложные сведения и если да - то по чьему распоряжению и по какой причине.

Согласно Закону о жидком топливе, продавец обязан обеспечить, чтобы из проданного в течение года потребителю ископаемого топлива по меньшей мере 7,5% составляло основанное на возобновляемой энергии топливо, то есть биотопливо. Летом 2022 года Департамент окружающей среды обнаружил, что компания Olerex, по всей видимости, не сможет успешно выполнить это требование в течение календарного года. Департамент окружающей среды неоднократно извещал предприятие о проблеме, но, несмотря на это, по состоянию на 20 декабря 2022 года объем выполнения фирмой Olerex требования относительно биотоплива составлял всего около 1%.

30 декабря 2022 года в Эстонию прибыл танкер с грузом топлива для компании Olerex. Налогово-таможенный департамент взял пробу этого топлива, на основании которой было установлено, что речь идет об обычном зимнем дизельном топливе. Спустя две недели компания Olerex представила Налогово-таможенному департаменту данные о том, что на танкере было доставлено биотопливо HVO (гидрированное растительное масло) на основе возобновляемого сырья, что обеспечило бы компании Olerex выполнение требования относительно биотоплива в размере 7.51%.