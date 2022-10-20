Пожилой водитель: „плохо поворачивается шея, боюсь делать резкие маневры“. Нужно ли отбирать права у людей старше 70?(29)
Громкие аварии, практически одна за другой, с участием пожилых водителей вызвали в Эстонии волну обсуждений. Самые радикальные высказывались пользу полного запрета садиться за руль возрастным водителям. Аргументацией служит то, что самые страшные и самые частые аварии происходят именно с такой категорией лиц. Хотя статистика говорит обратное. С какими сложностями сталкиваются водители в возрасте? В материале RusDelfi.
„Заставить пожилого человека быстрее нельзя“
Людмиле - 70, права женщина получила в 40, но постоянно ездить стала только в 65, когда купила свой автомобиль. „Сын с невесткой переехали, возить меня по делам, на ту же дачу, стало некому“, - рассказывает Людмила. Делится, что несмотря на пятилетний опыт вождения, испытывает некоторые сложности при езде. „К примеру, я боюсь делать резкие маневры, еду небыстро, особенно после того, как случайно задела ограждение, стоявшее во время ремонтных дорог. Меня часто подрезают, наверняка и матерят тихонечко, но отказаться от автомобиля по причине возраста у меня мысли никогда не возникало“.
Также Людмила отмечает, что, зачастую, самими резкими на дорогах оказываются мужчины. „Не всем же ездить, как асы“, - огорчена женщина.