Люди больше боятся получить травму, работая в саду, чем катаясь на электросамокате

„Весна же – сезон садовых и спортивных увлечений, из-за чего заметно возрастает и число связанных с этим несчастных случаев. Основными видами ущерба от сезонных работ и оздоровительного спорта, о которых сообщают в страховую компанию, являются растяжения мышц, вывихи суставов, раны, переломы и сотрясение мозга. В саду несчастные случаи происходят в основном при обрезке веток, скольжении на стремянке, благоустройстве теплицы, перетаскивании крупных камней и работе с пилой. Основные виновники травм среди спортсменов-любителей – игры с мячом. Самой опасной из них можно считать баскетбол, который вызывает в целых два раза больше несчастных случаев, чем другие игры. В последнее время список пополнил и диск-гольф – он кажется спокойной игрой, однако люди довольно часто и неудачно поскальзываются на мокрой траве или грязной почве“, – сказала представитель Seesam.

По словам Гильден, страхи людей совпадают и с реальной статистикой – „рейтинг“ причин несчастных случаев возглавляют падения на ровной поверхности, при скольжении или спотыкании, второе место занимают несчастные случаи с травмированием пальцев рук и ног и падением предметов на голову, за ними следуют активные спортивные игры, а также работы по дому и в саду. Кроме того, несчастные случаи отличаются по временам года. Для зимы характерны падения, и, вопреки распространенному мнению, что падают только пожилые, статистика показывает обратное. Больше половины несчастных случаев из-за гололеда происходит с людьми моложе 40 лет, которые ходят быстрее и смелее, бегут за отъезжающим автобусом или с головой погружаются в телефон. Если в последние годы количество случаев ущерб а возрастало именно в летние месяцы, то долгая прошлогодняя зима принесла больше случаев ущерба, чем лето, и повысила их число на 10%.

Страховщик утверждает, что спрос на страхование от несчастных случаев уже много лет весьма стабилен и оформить страхование желают скорее те, у кого в семье был несчастный случай .

„Хотя исследование показало, что жители Эстонии боятся несчастных случаев при повседневных делах, от несчастных случаев застраховалось всего 24%. Треть опрошенных вообще не планирует оформлять страхование, и столько же респондентов к этому бы побудили увеличение материальных обязательств и негативный личный опыт с имуществом или здоровьем“, – поделилась результатами исследования продукт-менеджер Seesam по страхованию от несчастных случаев Дагмар Гильден.

По словам страховщика, зачастую человек может не видеть в безопасной среде и знакомых делах ничего опасного, но на самом деле достаточно одного неверного движения и невнимательности, чтобы на несколько недель оказаться прикованным к постели с больничным. В результате одного несчастного случая человек оказывается в отпуске по болезни в среднем на три недели, а среднесуточная компенсация без покрытия возмещения достигает в Seesam 1000 евро. Крупнейшие возмещения суточных в прошлом году составили 4200 евро и 6000 евро.

Люди недооценивают риски езды на электросамокате

Опытного страховщика удивляет тот факт, что люди не воспринимают езду на электросамокате как занятие с риском травматизма. Ее посчитали опасной лишь 9% опрошенных. Исследование показало, что больше всего падения с двухколесных транспортных средств боятся люди 18–29 лет. По словам Гильден, несчастные случаи с электросамокатами показывают сильную тенденцию к росту, причем круглый год. В основном в аварии попадают взрослые, использующие эти удобные транспортные средства для быстрых поездок на короткие расстояния. Несчастные случаи происходят из-за большой скорости и невнимательности, летом и по выходным ручку скорости нажимают до упора, а внимание рассеивается из-за употребления алкоголя. „При таких авариях распространены травмы локтевых суставов, запястий и ребер как в виде переломов, так и в виде сильных ушибов. Мы также часто получаем информацию о травмах головы и повреждениях зубов, при этом лечение последних может обойтись отважному водителю весьма дорого. В нашей статистике есть и пара экстремальных случаев, когда рукоятка самоката повредила глаз водителя“, – привела примеры наиболее распространенных травм Гильден.

К сожалению, во время активной деятельности может произойти что угодно и предотвратить несчастные случаи полностью нельзя, но внимание и использование средств защиты помогут сделать летний сезон более безопасным как при садовых работах, пользовании грилем и занятиях спортом, так и при езде на двухколесном транспорте. Поскольку также начался так называемый „сезон батутов“, представитель Seesam рекомендует перед походом на батуты повторить с детьми основные правила безопасности. Для минимизации травм на батутах рекомендуется прыгать в одиночку и оставить игрушки на земле. Родителям надо следить, чтобы батуты были исправны, плотно закреплены и огорожены защитной сеткой.

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