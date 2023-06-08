На перекрестке улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе до конца июня будут действовать временные ограничения

В дневное время на перекрестке будет открыто по две полосы в сторону Тартуского шоссе и бульвара Рявала и по одной полосе для поворота налево в каждом направлении. В ночное время (с 20:00 до 06:00) движение будет организовано по схеме 1+1.

В связи с проведением строительных работ ранее был закрыт прямой проезд с ул. Лийвалайа на ул. Пронкси. Открыта одна полоса движения в направлении улицы Кундери, с которой можно повернуть и налево на бульвар Рявала.

Участников движения просят следовать временным дорожным знакам в зоне проведения работ.

Этим летом AS Utilitas Tallinn выполняет на отрезке улицы Лийвалайа между Тартуским шоссе и ул. Юхкентали работы по строительству сети центрального охлаждения, которая позволит охлаждать городские здания более экологично. Строительные работы осуществляет AS KE Infra.

Работы запланированы на период между началом школьных каникул и Молодежным праздником песни и танца, чтобы свести к минимуму влияние на дорожное движение.

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