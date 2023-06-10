Новости Эстонии
10.06.2023, 15:46

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как защитить от наследников свой банковский счет?

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Ivo Mahhov
vandeadvokaat
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Matej Kastelic | Shutterstock

Правда ли, что в случае смерти одного из супругов банковский счет пережившего супруга подлежит наследованию? В Эстонии уже действует такое положение закона или оно носит рекомендательный характер?

„У нас с мужем двое детей, и на моем банковском счете имеется солидная сумма, которую мне удалось отложить со своей зарплаты. После смерти отца я получила в наследство 10 000 евро, эти деньги тоже хранятся на моем счете в банке. Объясните, пожалуйста, исключают ли полученные в наследство деньги из подлежащего разделу имущества после смерти супруга? Как доказать происхождение денег?“

На вопросы читательницы Maaleht отвечает присяжный адвокат Иво Махов:

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