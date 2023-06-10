ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Как защитить от наследников свой банковский счет?

„У нас с мужем двое детей, и на моем банковском счете имеется солидная сумма, которую мне удалось отложить со своей зарплаты. После смерти отца я получила в наследство 10 000 евро, эти деньги тоже хранятся на моем счете в банке. Объясните, пожалуйста, исключают ли полученные в наследство деньги из подлежащего разделу имущества после смерти супруга? Как доказать происхождение денег?“