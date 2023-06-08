СРОЧНО ИСПРАВИТЬ | Госконтроль раскритиковал уровень преподавания эстонского языка в русских школах

Госконтроль отмечает, что учителя и директора школ, не отвечающие языковым требованиям, долгое время могли оставаться на своих должностях. Директора школ как работодатели столкнулись с большими трудностями в поиске учителей эстонского языка и учителей, преподающих на эстонском языке. Местные самоуправления как владельцы школ оказывали поддержку в нахождении учителей скорее случайно.

В опубликованном сегодня отчете Госконтроль считает, что Министерству образования и науки следует гораздо активнее и систематичнее обеспечивать уровень изучения эстонского языка. „Проблемы с владением языком известны давно, но так и остаются нерешенными“, – считает государственный контролер Янар Хольм. Министерство на протяжении многих лет осознает низкий языковой уровень выпускников основных школ с русским языком обучения, но не считает своей задачей непосредственное вмешательство и прямое наложение санкций, рассматривая владение языком как лишь один из результатов обучения среди всех прочих, которых должны достичь выпускники основной школы. Укрепление изучения эстонского языка и решение проблем, связанных с переходом на обучение на эстонском языке, нельзя возлагать исключительно на плечи местных самоуправлений и директоров школ. Разрыв между текущим и целевым уровнями слишком велик, а предлагаемые до сих пор решения несоизмеримы с масштабом задачи.

Хотя, согласно поставленной много лет назад государственной цели, 90% выпускников основных школ с русским языком обучения к 2020 г. должны были достичь уровня В1, в период с 2005 г. по 2020 г. его фактически достигли лишь 63%. Эта отсталость влияет на дальнейший ход образования учащихся, поскольку лишь немногие из тех, кто к концу основной школы не имеет уровня B1, получают высшее образование на эстонском языке. По мнению экспертов, нынешнее количество уроков эстонского языка в основной школе, предусмотренное государственной учебной программой, достаточно для достижения необходимого языкового уровня; оно достаточно даже для достижения более высокого уровня, B2.

„Чтобы учащиеся хорошо знали эстонский язык, в первую очередь необходимо, чтобы учителя знали эстонский язык“, – говорит государственный контролер Янар Хольм. По данным Министерства образования и науки, владение языком у 1300 учителей основной школы с русским языком обучения не соответствует требуемому уровню. Языковой уровень B2 требуется для учителей, преподающих предметы на русском языке, а для учителей, преподающих на эстонском языке или эстонский язык, обязателен уровень C1. Не позднее 2030 года все учителя должны будут иметь языковой уровень С1, а это означает, что количество учителей, нуждающихся в дополнительном изучении языка, увеличится еще больше.

Для управления переходом на обучение на эстонском языке необходим постоянный контроль фактического владения языком у учителей. Переход возможен в том случае, если учителя действительно будут владеть эстонским языком. Аудит показал, что данные о владении языком у учителей в регистрах не отражают фактического владения языком у учителей. Хотя данные и собираются, но они не систематизированы и не достоверны, и на их основе нельзя принимать качественные решения в области образовательной политики. Одной из предпосылок успешного перехода является систематизация данных в регистре, в результате чего можно будет получить оперативный обзор владения языком у учителей.