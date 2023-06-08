КРУПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ | 69 человек лишатся работы на предприятии Saaremaa Lihatööstus(5)
Испытывающий экономические трудности мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus в ходе реорганизации работы сократит почти половину работников. Как пишет издание Saarte Hääl, из 137 человек 69 будут вынуждены уйти. Учитывая численность населения острова Сааремаа, работу потеряет большое количество людей.
Собственник предприятия Вячеслав Леэдо сказал радио Kadi, что предприятие старается преодолеть экономические трудности и свести расходы к минимуму, чтобы избежать банкротства.
„Рынок вносит свои изменения. Наш мясокомбинат находится на острове, и поэтому нам труднее работать, чем предприятиям, действующим в больших центрах“.
„Рынок вносит свои изменения. Наш мясокомбинат находится на острове, и поэтому нам труднее работать, чем предприятиям, действующим в больших центрах“, - сказал бизнесмен.
За последние четыре года предприятие Saaremaa Lihatööstus постоянно сталкивалось с трудностями, обусловленными коронавирусом, повышением цен на говядину и энергоносители. План санации рассчитан на пять лет, и если ситуация изменится к лучшему, мясокомбинат снова примет людей на работу.
Как написала газета Saarte Hääl в передовице, сокращение является неприятным, но неизбежным шагом. В целом нельзя сказать, отмечает издание, что на Сааремаа сложилась драматическая ситуация, поскольку уровень безработицы в уезде снижается. Заметим, что и издание Saarte Hääl, и предприятие Saaremaa Lihatööstus принадлежат бизнесмену Вячеславу Леэдо.
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