Новости Эстонии
10.06.2023, 08:00

Один из богатейших бизнесменов Эстонии запустил завод по производству „зеленого“ асфальта

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Строители Verston укладывают „зеленый“ асфальт во дворе Fibenoli. Асфальт имеет черный цвет, но „зеленый“ он из-за того, что асфальтовая смесь частично состоит из дерева.
Строители Verston укладывают „зеленый“ асфальт во дворе Fibenoli. Асфальт имеет черный цвет, но „зеленый“ он из-за того, что асфальтовая смесь частично состоит из дерева.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Имавере созревает очередная эстонская „нокия“. Ожидается строительство промышленного предприятия стоимостью порядка миллиарда евро, пишет Delfi Ärileht.

Машины дорожно-строительной компании Verston вчера уложили асфальт во дворе завода Fibenol в Имавере. Обычная черная масса, но битумом не пахнет. Вместо этого в воздухе распространяется запах горелого дерева — как на уроке труда в школе, где кто-то точит прижатый к точильному станку чурбак. Выглядит он обычно, но за названием „зеленый асфальт“ скрывается вещество, которое является основой нового бизнеса по добыче древесины Рауля Кирьянена, бывшего крупного предпринимателя Эстонии в сфере производства пеллет. Согласно списку Äripäev, Кирьянен входит в пятерку самых богатых эстонцев.

Наука и технологии достигли уровня, позволяющего производить биоматериалы из древесины для замены невозобновляемых природных ресурсов, используемых до сих пор. Асфальт является одним из таких продуктов. Чтобы превратить его в „зеленый“, битум в составе частично заменяют лигнином. Fibenol является производителем древесных сахаров и лигнина из остаточной древесины.

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