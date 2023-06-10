Один из богатейших бизнесменов Эстонии запустил завод по производству „зеленого“ асфальта

Машины дорожно-строительной компании Verston вчера уложили асфальт во дворе завода Fibenol в Имавере. Обычная черная масса, но битумом не пахнет. Вместо этого в воздухе распространяется запах горелого дерева — как на уроке труда в школе, где кто-то точит прижатый к точильному станку чурбак. Выглядит он обычно, но за названием „зеленый асфальт“ скрывается вещество, которое является основой нового бизнеса по добыче древесины Рауля Кирьянена, бывшего крупного предпринимателя Эстонии в сфере производства пеллет. Согласно списку Äripäev, Кирьянен входит в пятерку самых богатых эстонцев.