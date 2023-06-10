10.06.2023, 08:00
Один из богатейших бизнесменов Эстонии запустил завод по производству „зеленого“ асфальта(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Имавере созревает очередная эстонская „нокия“. Ожидается строительство промышленного предприятия стоимостью порядка миллиарда евро, пишет Delfi Ärileht.
Машины дорожно-строительной компании Verston вчера уложили асфальт во дворе завода Fibenol в Имавере. Обычная черная масса, но битумом не пахнет. Вместо этого в воздухе распространяется запах горелого дерева — как на уроке труда в школе, где кто-то точит прижатый к точильному станку чурбак. Выглядит он обычно, но за названием „зеленый асфальт“ скрывается вещество, которое является основой нового бизнеса по добыче древесины Рауля Кирьянена, бывшего крупного предпринимателя Эстонии в сфере производства пеллет. Согласно списку Äripäev, Кирьянен входит в пятерку самых богатых эстонцев.