Подозревают поджог: в Виймси загорелся рыбный киоск

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что помимо киоска загорелся и уличный туалет, расположенный в близлежащем лесу. Спасатели потушили возгорание, по предварительным данным, это мог быть поджог.

Более точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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