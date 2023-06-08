„Ситуация небывалая“. Ресторан украинской кухни обратился за помощью к посетителям

Специализирующийся на украинской кухне ресторан-кафе „Slava“, открывшийся в июле прошлого года в Таллинне, сообщил на своей странице в Facebook, что из-за проводимых дорожных работ оказался в сложном положении и приглашает посетителей не обходить заведение стороной, чтобы оно смогло остаться на плаву.

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Как сказал собственник украинского ресторана-кафе „Slava“ Март Луйк, пост в социальных сетях обращен к клиентам, чтобы они, несмотря на сложности передвижения, нашли заведение.

В районе Балтийского вокзала, как и во многих уголках Таллинна, на протяжении всей весны ведутся работы по ремонту дорог. „Сначала перекопали улицу Вана-Каламая, теперь работы ведутся на улице Копли, а наше заведение расположено как раз в месте пересечения этих улиц. Конечно, пешком к нам можно добраться, но люди предпочитают обходить стороной места, в которых кипят дорожные и строительные работы“, - сказал Луйк.

Закрытие улицы Копли стало для Луйка неприятным сюрпризом, движение по ней остановили тогда, когда еще была перекрыта улица Вана-Каламая. „Не понимаю, почему все работы нужно проводить одновременно. Это связано с большими неудобствами для горожан“, - заметил он.

Из-за дорожного строительства были установлены указатели, направляющие клиентов. Поскольку на улице Вана-Каламая ремонт начался раньше, путь к ресторану-кафе указывали сначала с одной стороны, теперь, когда работы переместились на улицу Копли, людей направляют с другой.

Из-за ремонта заведение общепита не может открыть террасу, вмещающую до 100 посетителей.

В социальных сетях собственники заведения призывают посетителей помочь заведению „выжить“. „Ситуация, конечно, еще не самая критическая. В случае необходимости мы, собственники и инвесторы, вложим дополнительные средства. Но когда нет клиентов, ни одно кафе не выживет“, - сказал Луйк.