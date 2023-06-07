ГРАФИК | Без кофе на завтрак и чая на ужин: завтра цены на электроэнергию снова взлетят

В последнее время бывали дни, когда потребители электроэнергии, имеющие биржевой пакет, могли радоваться сложившейся ситуации, более того - в иные часы они получали минусовой счет, однако цены вновь стали расти. Особенно сильно цена завтра будет „кусаться“ в восемь часов утра, когда мегаватт-час электроэнергии на бирже будет стоить 250 евро, и в девять часов вечера, когда цена достигает пика - 300 евро.

Скорее всего, на стоимость электричества влияет то обстоятельство, что в понедельник, 5 июня, началось техническое обслуживание кабеля Estlink 2, которое продлится две недели.

Как сообщила представитель компании Elering Эло Эллермаа, речь идет о плановом техобслуживании, последний раз кабель проходил такое обслуживание два года назад.

На прошлой неделе Эллермаа сказала Delfi Ärileht, что техобслуживание может повлиять на стоимость электроэнергии, так как из Финляндии в Эстонию поступает меньше возобновляемой энергии Северных стран. „Цена зависит от многих обстоятельств, и точно спрогнозировать ее невозможно. Техническое обслуживание, проводимое летом, в меньшей степени влияет на цену электроэнергии“, - отметила Эллермаа.

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