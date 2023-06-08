ВИДЕО | Водитель решил объехать пробку по тротуару и едва не сбил электросамокат

Руководитель группы расследования аварий Ляэне-Харьюского отделение Рауль Аннука напоминает, что водитель перед началом маневра обязан убедиться в безопасности этого маневра и быть особенно внимательным к менее защищенным участникам дорожного движения. Он отметил, что на этот раз, к счастью, никто не пострадал, но все могло закончиться гораздо более печально.