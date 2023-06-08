ВИДЕО | Водитель решил объехать пробку по тротуару и едва не сбил электросамокат(5)
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено, как водитель Citröen, пытаясь объехать пробку, выезжает на тротуар, попутно врезаясь в электросамокат.
Водительница электросамоката теряет равновесие и на какой-то момент останавливается, а Citröen продолжает движение. Инцидент произошел на улице Техника в Таллинне.
Руководитель группы расследования аварий Ляэне-Харьюского отделение Рауль Аннука напоминает, что водитель перед началом маневра обязан убедиться в безопасности этого маневра и быть особенно внимательным к менее защищенным участникам дорожного движения. Он отметил, что на этот раз, к счастью, никто не пострадал, но все могло закончиться гораздо более печально.
Полиция свяжется с правонарушителем. Также стражи порядка просят выйти на связь женщину, ехавшую на элетросамокате.
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