RUSDELFI В УКРАИНЕ | В Киеве начались репетиции спектакля, который скоро покажут в Нарве. Он о том, о чем пока не принято говорить
В Киеве начались репетиции спектакля украинского режиссера Наталки Блок „(elu) sunnitud valikud/Вибери кращу версію“, который будет показан в августе в Нарве на сцене центра Vaba Lava в рамках Фестиваля Свободы. На репетиции приехали руководитель Vaba Lava Мярт Меос и председатель совета Vaba Lava Аллан Калдоя.
Постановка спектакля осуществляется в рамках сотрудничества Театра драматургов и Vaba Lava. Мярт и Аллан приезжали в Киев и в апреле, когда проходил кастинг актеров.
„Репетиции будут проходить до конца июня. Продолжатся они с первого августа в Нарве. Премьера состоится также в Нарве 15 августа в рамках Фестиваля Свободы“, — рассказывает Мярт Меос.
Аллан Калдоя говорит, что после полномасштабного вторжения России в Украину он сразу же связался с украинскими друзьями. „Мы, конечно, сразу были на связи, присылали фотки из Эстонии, с площади Свободы, фотки подкрашенных домов в сине-желтый цвет. Конечно, в первые дни войны было важным, что наше правительство первыми прислало „Джавелины“. Но потом мы почувствовали, что для украинцев, которые находятся под обстрелами вражеских войск, мало пользы от того, что мы в твиттере ставим сердечки и подкрашиваем дома в цвета их флага. Это, конечно, красиво, но пользы мало. В конце июля прошлого года мы приехали сюда в Киев, чтобы встретиться с друзьями. Мы поняли, что люди устают от новостей с фронта. Мы решили поставить пьесу о том, почему люди уехали. В частности, про мужчин, которые убежали. Как потом к ним будут относиться после того, как они вернутся. Как интегрировать обратно территории, которые Украина освобождает“, — рассказывает Аллан Калдоя.
Постановщик Валтерс Силис (Латвия) говорит, что пьеса о сложном выборе, который приходится делать людям во время войны. „О выборе, который они были вынуждены сделать, потому что обстоятельства сложились таким образом. С этим текстом интересно работать. Это такая коллаборация между эстонским театром, украинским театром, а также латвийскими режиссером и сценографом“, — отмечает он.
Актриса Наталья Кобизькая рассказывает о своей роли: „Это история женщины во время войны, о том, как она проживает эту войну. Она была вынуждена выехать из страны и строить новую жизнь. Спасибо Наталке Блок, которая это написала эту историю“.
Актер Григорий Бакланов не скрывает своего глубокого впечатления от пьесы, в которой ему довелось сыграть. Он подчеркивает, что она поразила его до самого сердца. „Сложность и интерес заключаются в том, что она вызывает такие рефлексии, о которых мы обычно не задумываемся, но которые глубоко зарыты внутри нас. Только в театре у нас есть возможность выразить их вслух, — поясняет он. — Играя других персонажей на сцене, мы на самом деле затрагиваем мысли, которые живут в каждом украинце, и решение, как с ними жить и что с ними делать, остается открытым. Эта пьеса является первым шагом в направлении обсуждения этих вопросов между нами, и такое общение имеет огромную ценность“.
Художественный руководитель Театра драматургов Максим Курочкин рад рождению такого проекта. „Театр драматургов, объединивший украинских драматургов, стремится развивать современную украинскую драму. В сотрудничестве с эстонскими друзьями и талантливым латвийским режиссером мы приступили к реализации уникальной пьесы. Для всей команды это потрясающее вдохновляющее событие“, — отмечает Курочкин.
Спектакль будет показан на украинском языке с переводом на эстонский и английский. Билеты можно купить ЗДЕСЬ.
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