Собрались загорать и купаться? 9 вещей, которые запрещено делать на эстонских пляжах(4)
Прекрасный день, проведенный на пляже, – отличный способ насладиться чудесным эстонским летом, солнцем, водой и песком. Пресс-служба охранного предприятия G4S предлагает рассмотреть основные правила пребывания на пляже, чтобы все отдыхающие могли максимально безопасно наслаждаться летними радостями.
На пляже запрещено:
1. Приводить собак, кошек и других домашних животных (в т. ч. экзотических).
На общественных пляжах запрещено находиться с домашними животными, об этом же информируют и установленные на пляжах запрещающие знаки. Это правило введено главным образом из соображений гигиены, а также во имя безопасности отдыхающих. Домашние питомцы могут стать на пляже причиной недоразумений и неприятностей вне зависимости от того, насколько хорошо обучено животное. Обязательно надо учитывать, что у находящихся на пляже людей могут быть аллергии на тех или иных животных или фобии, из-за чего поход на пляж может вылиться в неприятный опыт.
2. Мыться в водоеме.
На пляже важно помнить, что вода предназначена для купания и расслабления. Мытье в водоеме портит качество воды и неприятно сказывается на впечатлениях, которые другие люди получат от купания. Поэтому до прихода на пляж необходимо как следует помыться дома, а позже воспользоваться душем на пляже.
3. Мочеиспускание в водоеме.
Мочеиспускание в водоеме – это нарушение требований здоровья и гигиены, которое может нанести вред окружающей среде и здоровью других отдыхающих. Используйте установленные на пляжах туалеты, чтобы вода в водоеме оставалась чистой. Это правило актуально и для детей, поэтому родители должны провести с детьми разъяснительную работу; маленьким детям следует надевать специальные подгузники для купания.
4. Шуметь.
На пляже необходимо считаться с желаниями и потребностями других людей. Чрезмерный шум может мешать другим отдыхающим, которые хотят расслабиться и наслаждаться атмосферой спокойствия. Поэтому нельзя включать музыку, громко разговаривать и шуметь каким-либо иным образом.
5. Употреблять алкоголь.
В Эстонии запрещено употребление алкоголя в общественных местах, в т. ч. на пляже. Это правило установлено в целях безопасности и во избежание возможных проблем с поведением. Употребление алкоголя – одна из главных проблем на наших пляжах, поскольку под его воздействием люди могут вести себя непредсказуемо и представлять опасность как для себя, так и для других отдыхающих.
6. Курить.
На большинстве пляжей действует запрет на курение. Курение наносит вред здоровью не только самого курильщика, но и находящихся рядом с ним людей, поэтому вызывает недовольство многих посетителей пляжа. Помимо этого, курение пожароопасно, и люди, к сожалению, часто оставляют окурки на пляже, тем самым загрязняя природу. Цель запрета на курение – сохранить на пляже хорошее качество воздуха и избавить окружающую среду от дыма и мусора.
7. Приносить стеклотару.
Использование стеклотары на пляже строго запрещено. Стекло легко бьется, что может причинить серьезные травмы людям и нанести вред природе. Во избежание этого отдайте предпочтение другой упаковке, не представляющей опасность. В 2022 году пляжные медики G4S 90 раз оказывали первую помощь в случае резаных ран.
8. Готовить на гриле.
На большинстве пляжей запрещено использовать гриль. Использование открытого огня на пляже может быть пожароопасным и тем самым представлять угрозу для людей и природы. На пляже следует использовать специально созданные для этого площадки для гриля или отдавать предпочтение готовой еде.
9. Ставить палатки.
Правила общественного порядка запрещают ставить палатки в не предусмотренных для этого местах – в том числе на общественных пляжах. В Эстонии много хороших бесплатных мест, где можно ставить палатки. В предусмотренных для этого местах зачастую созданы более хорошие возможности для спокойного и безопасного ночлега, они адаптированы для того, чтобы удовлетворить все потребности туристов. Общественные пляжи не предназначены для палаток.
Находясь на пляже, важно помнить, что правила установлены для того, чтобы мы все получили от пляжного отдыха как можно больше радости. Наша общая ответственность – поддерживать чистоту, безопасность и экологичность пляжей.
Береговая охрана обращает внимание:
Матрасы и другие надувные вспомогательные средства не так уж безопасны.
Надувные плавсредства внушают ложное чувство безопасности. Особенно они опасны для людей, употребивших алкоголь, или детей, которые используют их, чтобы держаться на воде и без них обойтись не могут. Если ветер с суши неожиданно унесет такое плавсредство в море, если оно перевернется или лопнет, это можно привести к пугающим или даже трагическим последствиям. При использовании надувных плавсредств взрослые должны следить за направлением и силой ветра и внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Ребенок должен находиться между взрослым и берегом на таком расстоянии, чтобы до него можно было дотянуться, также следует внимательно следить за ребенком, чтобы незамедлительно отреагировать на неожиданную ситуацию.
Прыгать с вышки и моста может быть весело, но всегда надо соблюдать осторожность.
Прыжки в воду могут быть веселым занятием, но важно помнить о двух важных факторах: умении плавать и том, проверен ли водоем.
В воду можно прыгать, если вы умеете плавать – чтобы была возможность подняться на поверхность воды. Это кажется элементарным, но из года в год на пляжах южной Эстонии береговая охрана спасает людей, которые прыгнули в воду, не умея плавать. Так что прежде чем оказаться на глубине, превышающей ваш рост, убедитесь, что вы сможете самостоятельно вернуться.
Если человек умеет плавать, значит ли это, что прыгать в воду можно где угодно? Определенно, нет. Если вы хотите прыгнуть в воду, всегда выбирайте для этого вышки и трамплины на охраняемых общественных пляжах. Там дно водоема проверяется в начале каждого сезона, каждую неделю измеряется уровень воды. Прыжок в водоем, дно которого не проверено, может быть веселым один раз, но всевозможные сюрпризы могут перевернуть вашу жизнь и закончиться печально.
Давайте заботиться друг о друге и следить за детьми.
Если вы видите ребенка, который бродит по пляжу один, обязательно сообщите об этом береговой охране или, если пляж неохраняемый, полиции. Дети не осознают опасность, из-за чего могут заиграться и потеряться. Поэтому за детьми всегда надо внимательно следить.
Для того чтобы было проще найти потерявшегося ребенка, вновь введена система раздачи браслетов. На самых крупных пляжах Эстонии у береговой охраны можно попросить ленту-браслет, на котором следует написать имя ребенка и номер телефона взрослого, с которым ребенок пришел на пляж. Когда находят ребенка, на котором есть такой браслет, можно сразу же позвонить его родителю и отвести ребенка к нему. Однако стоит помнить, что наличие браслета ни в коем случае не заменяет обязанность родителя следить за своим ребенком.
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