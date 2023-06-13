Собрались загорать и купаться? 9 вещей, которые запрещено делать на эстонских пляжах

В Эстонии запрещено употребление алкоголя в общественных местах, в т. ч. на пляже. Это правило установлено в целях безопасности и во избежание возможных проблем с поведением. Употребление алкоголя – одна из главных проблем на наших пляжах, поскольку под его воздействием люди могут вести себя непредсказуемо и представлять опасность как для себя, так и для других отдыхающих.

На пляже необходимо считаться с желаниями и потребностями других людей. Чрезмерный шум может мешать другим отдыхающим, которые хотят расслабиться и наслаждаться атмосферой спокойствия. Поэтому нельзя включать музыку, громко разговаривать и шуметь каким-либо иным образом.

Мочеиспускание в водоеме – это нарушение требований здоровья и гигиены, которое может нанести вред окружающей среде и здоровью других отдыхающих. Используйте установленные на пляжах туалеты, чтобы вода в водоеме оставалась чистой. Это правило актуально и для детей, поэтому родители должны провести с детьми разъяснительную работу; маленьким детям следует надевать специальные подгузники для купания.

На пляже важно помнить, что вода предназначена для купания и расслабления. Мытье в водоеме портит качество воды и неприятно сказывается на впечатлениях, которые другие люди получат от купания. Поэтому до прихода на пляж необходимо как следует помыться дома, а позже воспользоваться душем на пляже.

На общественных пляжах запрещено находиться с домашними животными, об этом же информируют и установленные на пляжах запрещающие знаки. Это правило введено главным образом из соображений гигиены, а также во имя безопасности отдыхающих. Домашние питомцы могут стать на пляже причиной недоразумений и неприятностей вне зависимости от того, насколько хорошо обучено животное. Обязательно надо учитывать, что у находящихся на пляже людей могут быть аллергии на тех или иных животных или фобии, из-за чего поход на пляж может вылиться в неприятный опыт.

6. Курить.

На большинстве пляжей действует запрет на курение. Курение наносит вред здоровью не только самого курильщика, но и находящихся рядом с ним людей, поэтому вызывает недовольство многих посетителей пляжа. Помимо этого, курение пожароопасно, и люди, к сожалению, часто оставляют окурки на пляже, тем самым загрязняя природу. Цель запрета на курение – сохранить на пляже хорошее качество воздуха и избавить окружающую среду от дыма и мусора.

7. Приносить стеклотару.

Использование стеклотары на пляже строго запрещено. Стекло легко бьется, что может причинить серьезные травмы людям и нанести вред природе. Во избежание этого отдайте предпочтение другой упаковке, не представляющей опасность. В 2022 году пляжные медики G4S 90 раз оказывали первую помощь в случае резаных ран.

8. Готовить на гриле.

На большинстве пляжей запрещено использовать гриль. Использование открытого огня на пляже может быть пожароопасным и тем самым представлять угрозу для людей и природы. На пляже следует использовать специально созданные для этого площадки для гриля или отдавать предпочтение готовой еде.

9. Ставить палатки.

Правила общественного порядка запрещают ставить палатки в не предусмотренных для этого местах – в том числе на общественных пляжах. В Эстонии много хороших бесплатных мест, где можно ставить палатки. В предусмотренных для этого местах зачастую созданы более хорошие возможности для спокойного и безопасного ночлега, они адаптированы для того, чтобы удовлетворить все потребности туристов. Общественные пляжи не предназначены для палаток.

Находясь на пляже, важно помнить, что правила установлены для того, чтобы мы все получили от пляжного отдыха как можно больше радости. Наша общая ответственность – поддерживать чистоту, безопасность и экологичность пляжей.

Береговая охрана обращает внимание:

Матрасы и другие надувные вспомогательные средства не так уж безопасны.