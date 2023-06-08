Опрос: менее трети русскоязычного населения Эстонии идентифицирует себя как только русских

Опрос также показал, что 3% жителей Эстонии русской национальности идентифицируют себя как эстонцы.

Среди всех жителей Эстонии только как эстонцев себя идентифицируют только 65%. Как эстонских русских, русскоязычных эстонцев или как эстонцев и русских одновременно себя определяют 22%. Восемь процентов населения идентифицируют себя только как русских, а пять процентов – как представителей другой национальности.

Наибольшая доля (38%) людей, идентифицирующих себя только как русских, приходится на граждан России, проживающих в Эстонии. Однако большинство проживающих в Эстонии граждан России (51%) также идентифицируют себя как эстонских русских, русскоязычных эстонцев или как эстонцев и русских одновременно.

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