Исследование: в прошлом году в Эстонии от алкоголя умерли сотни человек, потребление выросло

Алкоголь в Эстонии доступен не только в смысле цены, но и физически. Почти 90% людей утверждают, что им требуется не более 10 минут, чтобы дойти до ближайшего магазина, торгующего спиртными напитками. Количество торговых точек увеличивается с 2020 года, алкоголь можно купить в интернет-магазинах и через экспресс-доставку. Если в начале 2022 года насчитывалось 9 082 торговых точки с действующей лицензией на продажу алкоголя, то в начале мая 2023 года их было 9 374 (+3,2%).

В 2022 году цены на товары и услуги росли очень быстро (+19,4%), в то время как алкогольные напитки дорожали значительно медленнее (+5,9%). Цены на пиво и вино немного выросли, но цены на крепкие спиртные напитки остались на прежнем уровне или снизились по сравнению с 2021 годом. В 2022 году доходы населения продолжили увеличиваться (+8,9%), и алкоголь стал более доступным. Согласно расчетам Эстонского института конъюнктуры, в 2022 году на среднюю ежемесячную нетто-зарплату в Эстонии можно было бы купить на 6 литров водки больше, чем годом ранее, что означает 12 литров водки и 24 литра пива.

„Увеличилось потребление и крепкого, и легкого алкоголя, потребление вина и водки осталось на прежнем уровне, при этом потребление пива снизилось. Покупательная способность алкогольных напитков в последние годы увеличилась, так как доходы жителей росли быстрее, чем цены на алкоголь, – сказал директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп. – В 2022 году цены на алкоголь выросли на 5,9%, а брутто-зарплата на 8,9%, но при этом индекс потребительских цен увеличился на 19,4%, что значительно увеличило общие расходы населения и снизило реальную заработную плату. В результате рост потребления алкоголя чуть ниже, чем можно было ожидать, исходя из покупательной способности жителей Эстонии“.

Наибольшая доля потребляемого алкоголя приходилась на крепкие спиртные напитки и пиво. В пересчете на напитки это количество означает 11,9 литра крепких алкоголь ных напитков, 79,6 литра пива (около 160 бутылок), 16,1 литра виноградного вина (около 21 бутылки) и 10,6 литра других легких алкогольных напитков на одного взрослого. Рост потребления произошел в основном за счет увеличения потребления крепких алкогольных напитков, в то время как потребление пива несколько снизилось (-0,1 литра).

По данным Института здоровья, в 2022 году 753 человека умерли от заболеваний, напрямую связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, что на 58 человек больше, чем в предыдущем году. Больше всего людей, умерших по причинам, связанным с употреблением алкоголя, находилось в трудоспособном возрасте 45-64 лет. Число смертей, непосредственно вызванных алкоголем, растет уже пятый год подряд. Можно предположить, что, помимо увеличения общего потребления алкоголя, на смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, отчасти повлияли ограниченный доступ к медицинским услугам во время пандемии COVID-19 и несвоевременное обращение к врачу.

Статистика смертности за 2022 год также включает 92 несчастных случая, в которых смертельные случаи были идентифицированы как связанные с алкоголем. Это означает, что в общей сложности 845 жизней были потеряны непосредственно из-за алкоголя, в дополнение к смертям, которые косвенно вызваны этой причиной, которая остается неучтенными в свидетельствах о смерти.

„Рост числа смертей и, предположительно, и других видов ущерба, связанных с алкоголем, объясняется относительно дешевой ценой на него в последние годы. Этому способствовал подъем экономики и снижение акцизного сбора в 2019 году. Свою роль сыграли простой доступ к алкоголю и слабое соблюдение законов об алкоголе. Исследование Института здоровья 2022 года показало, что у молодых людей, желающих купить алкоголь, спрашивают документы менее чем в половине случаев. Проблемой является также продажа спиртных напитков людям, уже находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это увеличивает количество травм и смертей, - сказала директор Института здоровья Анника Веймер. – Чтобы остановить тенденцию увеличения потребления алкоголя, необходимо сотрудничество на всех уровнях, а также нужны дополнительные ресурсы для усиления контроля в местах продажи“.

„Безопасного количества алкоголя не существует: даже небольшая доза спиртного в день увеличивает риск развития рака. Также хорошо известно, что употребление алкоголя усугубляет проблемы с душевным здоровьем. На фоне общего повышения заработной платы спиртные напитки стали доступнее, в результате за последние четыре года увеличился ущерб, непосредственно вызванный алкоголем, который выражается в заболеваниях и смертях, — сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Чтобы обратить вспять эту негативную тенденцию, мы должны продолжить внедрение разных мер антиалкогольной политики, основанных на фактических данных. Это может означать ограничение физической доступности, а также последовательное повышение акциза на алкоголь, чтобы предотвратить его несоразмерное удешевление“.

В рамках Европейского плана действий по снижению вреда от алкоголя к 2025 году было решено снизить потребление алкоголя на 10% (2010 год является базовым). Поэтому для достижения этой цели потребление в Эстонии в 2025 году должно составлять не более 10,28 лита.

Цифры потребления, приведенные в исследовании, рассчитаны на основе данных по производству, которыми оперирует Департамент статистики Эстонии, а также данных Евростата по внешней торговле и предпринимательской деятельности и по внутренним и внешним продажам. Кроме того, Институт конъюнктуры регулярно собирает информацию о розничных ценах и проводит среди населения опрос о покупках за рубежом и на черном рынке.

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