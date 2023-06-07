Артемий Троицкий: „С ровесниками-пенсионерами я говорю по-русски“(16)
Независимый музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий рассказал порталу rus.nra.lv об интеграции, жизни в странах Балтии и изучении эстонского языка.
Вы уехали из России еще в 2014 году, предвидев многие последовавшие события. Как вы сейчас оцениваете это решение? Насколько оно было правильным для вас?
Я держался очень долго. Мне предлагали работу на Западе еще начиная с 1980-х годов. Тем не менее я любил свою родину — тогда Советский Союз, потом Россию. И мне очень хотелось делать жизнь в своей стране более интересной, веселой, разнообразной, глобальной, а не только локально-провинциальной.
Проблемы у меня начались еще в нулевые годы, поскольку к Путину и его окружению я относился резко отрицательно с самого начала. Моя статья перед первым избранием Путина в президенты называлась „Уродовластие“. Я там правильно предсказал, кто такой мистер Путин и что при нем станет со страной и народом. В 2011-2012 годах на меня было подано аж 7 судебных исков: 5 административных, 2 уголовных. Но я почти все дела выиграл, поскольку это еще были медведевские времена — относительно безобидные, вегетарианские.
Но в 2014 году терпение лопнуло: случилась оккупация Крыма, интервенция в Украину. К тому же у нас с женой подрастали малые дети. Мы решили, что нечего им связывать будущее с фашистским государством. Вот тогда и под влиянием таких мотивацией было принято решение, о котором я ни секунды не жалел — ни тогда, ни сейчас.
Насколько вы чувствуете ответственность за то, что происходит в России?
Интеллигенты часто находят основания, чтобы покопаться в себе и подумать, что же они делали неправильно. Но мне на самом деле не в чем себя упрекнуть. В отличие от тех, кто поначалу думал, что Путин нормальный чувак и демократ, продолжатель дела Собчака и Ельцина, я раскусил этого персонажа сразу. Наверное, я мог бы сделать больше, мог бы действовать более радикально. Но я считаю, что сделал максимум в контексте своей жизни и реальных возможностей. И не совершал больших ошибок, не вступал в альянсы ни с какими гнусными личностями. Я всегда был независим и имел свою голову на плечах.
Кстати, в отличие от многих, я не сомневаюсь, что семена тех гнусных тенденций, которые расцвели пышным цветом при Путине, были заброшены в почву еще при Ельцине. При Ельцине случился расстрел парламента, начались колониальные войны в Чечне, в 1996 году были первые сфальсифицированные выборы. Я еще тогда об этом и говорил и писал, и медаль „Защитнику свободной России“ (выдавалась тем, кто защищал Белый дом во время августовского путча 1991-го в Москве. — Прим. ред.) выбросил в 1993-м году.
Несмотря на это, вы продолжаете сохранять российский паспорт. Готовы отказаться от него?
Я ничего не предпринимаю, чтобы отказываться от российского гражданства. В том числе и потому, что у меня нет стопроцентной уверенности, что этот режим просуществует долго, по крайней мере до конца моей жизни. Так что очень может быть, что российский паспорт мне еще пригодится.
Примерно через пять лет после своего переезда вы давали интервью эстонскому СМИ, где сказали, что на тот момент не выучили эстонский. Что с тех пор изменилось?
Мало что, и это на самом деле мой самый большой пр*еб. Моя младшая дочь говорит по-эстонски без акцента, жена и сын вполне понимают и шпарят. Самый отсталый — как раз я. С одной стороны, потому что меня избаловали здешние жители: со всей молодежью и профессионалами я общаюсь по-английски, а с ровесниками-пенсионерами — по-русски. А с другой стороны, чтобы выучить язык, да еще и такой непростой, в это надо как следует погружаться. У меня просто нет времени на это, потому что я постоянно работаю. И мне очень стыдно, я отнюдь не бравирую плохим знанием эстонского языка.
Насколько вообще, по-вашему, успешная интеграция возможна без знания языка?
Язык надо знать, несомненно, и в этом смысле я не считаю себя успешно интегрированным человеком. Хотя, если говорить о круге общения, то он у нашей семьи очень гармоничный. Это примерно 50 на 50 эстонцы и русские, среди русских — 50 на 50 старых русских и новоприехавших. Эстонские друзья у меня, как правило, самые талантливые люди: музыканты, художники, композиторы, журналисты. Я в восторге от своего эстонского дружеского круга.
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