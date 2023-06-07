Яна Тоом передала Европарламенту петицию относительно визового запрета для граждан РФ

„Гуманитарные исключения, объявленные эстонским правительством, на самом деле не работают, и жертвами такой „санкционной политики“ зачастую становятся наши с вам соотечественники“, — отметила Тоом.

„Наша задача - привлечь внимание коллег к тому, что по нашей оценке является нарушением Шенгенского кодекса и побудить Европейскую комиссию проанализировать ситуацию“, — поясняла она ранее.

К петиции были приложены подписи людей, поддержавших ее, а также 28 историй конкретных семей, которые пострадали от запрета. Например, история Егора Б. (имеет гражданство ЭР, проживает в Эстонии):

„Моя законная жена-россиянка ходатайствовала о долгосрочной визе в Эстонию. Наша малолетняя дочь тоже имеет гражданство Эстонской Республики. Виза для супруги была нужна для того, чтобы переехать ко мне и уже здесь ходатайствовать о виде на жительство. В ходатайстве было указано и место проживания нашей семьи в Эстонии, и мои доходы, позволяющие ее содержать.

Однако визу жене не дали, обосновав это тем, что она представляет „угрозу безопасности Эстонии“. Никаких оснований для такого ответа нет. Я понимаю, что эта формулировка не касается моей супруги лично, она показывает отношение Эстонии к войне и путинскому режиму. Но такой отказ препятствует воссоединению семьи, не позволяет нашей 6-летней дочери жить в полной семье в Эстонии – стране, правоприемным гражданином которой она является.

Чтобы видеть жену и ребенка, я вынужден ездить в Россию. А учитывая, что речь идет о стране-агрессоре, это для гражданина Эстонии небезопасно. Хочу жить со своей семьей в Эстонии“.

Петиция была подана как в бумажном, так и электронном виде. После принятия в производство желающие смогут подписать ее дигитально.

Больше историй людей можно прочитать ЗДЕСЬ.

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