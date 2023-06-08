Русских на работу не берем? Фирмы не стесняются требовать быть эстонцем: законно ли это?(53)
Вербующие работников фирмы не стесняются в открытую дискриминировать людей, чьим родным языком не является эстонский. Не спасает будущего кандидата ни свободное владение государственным языком, ни документ, подтверждающий знание эстонского на уровне С1. Одна фирма, занимающаяся металлоконструкциями и деревообработкой, разместила на портале CV Keskus объявление, в котором указала: „Иноязычных людей просим свою кандидатуру не предоставлять“.
RusDelfi Обратился за комментарием к руководству фирмы. Исполнительный директор Aiaekspert Прийт Абрайм ответил, что уже объяснял журналистам (он не уточнил, кому), что текст в скобках является пояснением, дабы обратить внимание на то, что соискатель должен владеть государственным языком на достаточном уровне. „При отсутствии этого навыка просьба не претендовать на предлагаемое место“, - лаконично отметил он. Уточняющий вопрос журналиста RusDelfi по поводу того, почему после разъяснений это требование не перефразировали в корректной форме, руководитель фирмы оставил без ответа.