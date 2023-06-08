Русских на работу не берем? Фирмы не стесняются требовать быть эстонцем: законно ли это?

RusDelfi Обратился за комментарием к руководству фирмы. Исполнительный директор Aiaekspert Прийт Абрайм ответил, что уже объяснял журналистам (он не уточнил, кому), что текст в скобках является пояснением, дабы обратить внимание на то, что соискатель должен владеть государственным языком на достаточном уровне. „При отсутствии этого навыка просьба не претендовать на предлагаемое место“, - лаконично отметил он. Уточняющий вопрос журналиста RusDelfi по поводу того, почему после разъяснений это требование не перефразировали в корректной форме, руководитель фирмы оставил без ответа.