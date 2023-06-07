Электроэнергия вновь подорожала

В последней раз цена была выше 28 апреля, когда она составляла 10,35 цента, пишет Rus.err.ee.

Биржевые цены на электричество в Эстонии начали резко расти начиная с этого понедельника, когда на профилактический ремонт закрылся энергетический кабель Estlink 2, связывающий Эстонию и Финляндию. По сравнению с воскресеньем 7 июня цена на биржевую электроэнергию уже на 87% выше.

По словам экспертов, передача электроэнергии между двумя странами в двух недельный период ремонта Estlink 2 ограничена мощностью Estlink 1, и на эстонском рынке будет доступно меньше дешевого электричества из Финляндии.

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