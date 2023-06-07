Фракция центристов требует исключить из законопроекта положения о равенстве брака

Как подчеркнула заместитель председателя правовой комиссии парламента Анастасия Коваленко-Кылварт, понятие „брак“ должно по-прежнему определяться как союз между мужчиной и женщиной, поэтому центристской фракцией были подготовлены соответствующие поправки к законопроекту коалиции. „Мы уверены в том, что узаконивание равенства браков, то есть, легализация однополых браков, увеличит раскол в обществе, – сказала Коваленко-Кылварт. – Кроме того, мы выступаем против положений законопроекта, за счет которых хотят ограничить установление отцовства в случае, когда для ребенка уже определены двое родителей одного пола“.

По словам Коваленко-Кылварт, фракция центристов в парламенте также выступает категорически против того, чтобы при регистрации ребенка в регистре народонаселения слово „отец“ было бы заменено на формулировку „второй родитель“. „Понятия „мать“ и „отец“ - являются неотъемлемой частью семейных традиций и ценностей, поэтому должны быть четко отображены и в законодательных текстах“, – подчеркнула она.

Как отмечает Коваленко-Кылварт, коалиция продолжает активно создавать видимость привлечения заинтересованных групп к обсуждению законопроектов, однако фактически их мнение ни в коей мере не учитывается. „На ознакомление с материалами, связанными с законопроектом, заинтересованным группам было дано всего три дня, – подтвердила Анастасия Кылварт-Коваленко. – Отдельные представители заинтересованных групп были приглашены на заседание правовой комиссии, которое состоялось на следующий день после истечения срока представления поправок к законопроекту. То есть, фактически людям не дали возможности высказаться и предложить со своей стороны поправки к законопроекту“.