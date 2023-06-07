07.06.2023, 11:35
РЕЙТИНГИ | Партия реформ снова стала политической силой номер один(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
За неделю Партия реформ увеличила свою популярность и снова поднялась на первое место в рейтинге, оттеснив EKRE на второе место.
Поддержка Партии реформ увеличилась на 1,3%, следует из опроса, проведенного Norstat Eesti AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.
Таким образом, партию премьер-министра поддерживают 25,6%, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) — 24,5%, а Центристскую партию — 17,5% граждан, имеющих право голоса.
В общей сложности 44,1% опрошенных поддерживают коалиционные партии, а 50,6% поддерживают оппозиционные партии.
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