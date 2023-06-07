РЕЙТИНГИ | Партия реформ снова стала политической силой номер один

Поддержка Партии реформ увеличилась на 1,3%, следует из опроса, проведенного Norstat Eesti AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

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