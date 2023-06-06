В субботу в Тарту погиб британский солдат

„С большой печалью мы можем подтвердить, что британский солдат 3-го батальона The Rifles (3 RIFLES), находившийся в Эстонии в рамках операции CABRIT, погиб. Это случилось в результате неслужебного инцидента в Тарту 3 июня 2023 года“, - говорится в заявлении на сайте британской армии.