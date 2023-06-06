Новости Эстонии
06.06.2023, 20:30

В субботу в Тарту погиб британский солдат

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Delfi
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В минувшие выходные в Тарту погиб британский солдат - точные обстоятельства происшествия выясняются.

„С большой печалью мы можем подтвердить, что британский солдат 3-го батальона The Rifles (3 RIFLES), находившийся в Эстонии в рамках операции CABRIT, погиб. Это случилось в результате неслужебного инцидента в Тарту 3 июня 2023 года“, - говорится в заявлении на сайте британской армии.

Обстоятельства смерти выясняются.

„Ближайшие родственники солдата были проинформированы. Наши мысли в это печальное время с семьей и близкими солдата“, - говорится в пресс-релизе.

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