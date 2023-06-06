„Благодарю вас!“ Умер ведущий новостей эстонского телеканала

„У него были некоторые проблемы со здоровьем. Я не знаю подробностей. Он отсутствовал довольно долго. Его не было в эфире несколько месяцев“, — сказал Пихель. Позже, пообщавшись с членами семьи, он подтвердил для Õhtuleht, что легендарный ведущий новостей скончался в результате неожиданной проблемы со здоровьем.

Мари-Лийс Вескус, менеджер по маркетингу и коммуникациям Duo Media, со слезами на глазах сказала Кроонике, что она тоже не в курсе, что стало причиной смерти. В момент звонка от Крооники женщина находилась в состоянии шока, и ей пришлось припарковать машину, чтобы поговорить. „Эта информация до нас еще не дошла. Олаф был одним из моих самых давних коллег. Мне сейчас очень трудно говорить“, — сказала Вескус Кроонике.

Александра Юрман, журналист, недавно присоединившаяся к команде „Reporter“, написала в соцсетях, что это был невероятно тяжелый день для редакции шоу. „Благодарю вас“, — использовала она легендарное прощание Судера в своем некрологе.

Олаф Суудер окончил тартускую гимназию Мийны Хярма. В 1990-1994 годах он изучал медицину на медицинском факультете Тартуского университета. Работал в Тартуской университетской больнице, на радио Q, в еженедельной газете Liivimaa Kroonika, на радио Kuku, на Эстонском телевидении. Некоторое время назад он также занимался актерской деятельностью и снялся в эстонском криминальном сериале „Kelgukoerad“.

Последние несколько десятилетий он работал на „Kanal 2“, где был ведущим новостной программы „Reporter“.