ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | С 1 июля восстанавливается система компенсаций по нетрудоспособности

С 1 июля компенсация по временной нетрудоспособности по болезни будет выплачиваться только с четвертого дня заболевания. Правительство решило восстановить действовавший до пандемии порядок оплаты больничных, компенсацию по нетрудоспособности будут выплачивать с четвертого, а не со второго дня, как до сих пор.

До 30 июня в случае болезни работники будут получать компенсацию со второго дня болезни, первый день болезни не оплачивается, работодатель оплачивает расходы пребывания на больничном со второго по пятый день, Касса здоровья оплачивает расходы начиная с шестого дня заболевания. Размер компенсации 70%.

С 1 июля в случае болезни первые три дня оплачиваться не будут, работодатель будет оплачивать расходы по болезни с четвертого по восьмой день, Касса здоровья с девятого дня заболевания.

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