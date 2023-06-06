ЧП и криминал
06.06.2023, 15:29

В Эстонию любой ценой: россиянин попытался дать взятку полицейскому на нарвской границе

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Согласно данным полицейской сводки, 3 июня гражданин РФ предложил взятку сотруднику полиции на пешеходном терминале пограничного перехода в Нарве, чтобы пересечь границу.

В субботу, 3 июня, гражданин Российской Федерации предложил взятку сотруднику полиции в пешеходном КПП на границе ИвангородНарва, чтобы отменить ранее выданный ему запрет на въезд.

Сотрудник полиции отказался от взятки, и гражданин России был возвращен на родину.

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