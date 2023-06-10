Экономика
10.06.2023, 12:40

Alexela: решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки является исключительным, оно повлияет и на Эстонию

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Цены на топливо
Цены на топливо
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На днях издание Delfi Ärileht сообщило, в результате заключенной в столице Австрии Вене на заседании конференции OPEC+ сделки две африканские страны оказались в проигрыше, а Объединенные Арабские Эмираты - в выигрыше. По мнению концерна Alexela, изменение цен на конечные продукты на мировом рынке повлияет на цену топлива в Эстонии.

Как сказал член правления концерна Alexela Тармо Кярсна, поскольку OPEC+ добывает около 40% мировой нефти, принимаемые картелем соглашения, касающиеся увеличения или уменьшения добычи, влияют на цены на мировом рынке.

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