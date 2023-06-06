В пожаре в Таллинне погиб пожилой мужчина: датчик дыма не работал

Прибывшие на место спасатели проникли в квартиру через окно и вынесли пожилого мужчину, которого передали медикам скорой помощи. К сожалению, вернуть мужчину к жизни не удалось.

Спасатели Пыхьяского спасательного центра, прибывшие на место первыми, локализовали возгорание на кухне в 11:18 и окончательно потушили его к 12:44.

Главный инспектор службы надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра на месте подтвердил, что возгорание началось из-за неосторожного курения, и добавил, что в квартире был обнаружен датчик дыма, но, к сожалению, в неисправном состоянии.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения возгорания необходимо, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Необходимо учитывать, что пожар может очень быстро стать опасным для жизни. Для проверки состояния дымового датчика следует нажать специальную тестовую кнопку, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости следует заменить батарейку датчика и сразу же установить датчик обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.

В этом году в пожарах уже погибли 24 человека, из них шестеро в Таллинне.