Белобровцев: бедные самоуправления не выиграют от реформы, обеспеченные – потеряют

„Под предлогом помощи более бедным самоуправлением правительство фактически занялось перераспределением бедности, вдобавок ко всему, наказывая те муниципалитеты, у которых был порядок с финансами. Помощь бедным самоуправлениям - шаг оправданный и необходимый, однако достойная жизнь должна быть обеспечена во всех регионах Эстонии. Законопроект коалиции не способствует этой цели. Предлагаемые правительством изменения не способны решить проблему, коей является отсутствие продуманной региональной политики и постепенное запустение регионов“, - сказал Белобровцев.



По словам Белобровцева, правительство реформистов намерено забрать 8,3 млн у 14 местных самоуправлений, что ухудшит доступность оказываемых ими услуг, поскольку население этих муниципалитетов постоянно растет.



„Разделив 8,3 млн между 65 самоуправлениями правительство не окажет им существенной помощи. Чтобы во всех регионах был обеспечен одинаковый уровень жизни, всем самоуправлениям необходимо оказать гораздо большую поддержку. За счет своего законопроекта коалиция сможет лишь покрыть рост цен на товары и услуги. Каких-либо существенных инвестиций на эти средства не сделать. Финансовая ситуация более обеспеченных муниципалитетов ухудшится, однако и в бедных она не станет лучше“, - подчеркнул Белобровцев.



По оценке Белобровцева, доходы самоуправлений сократятся так же из-за планов правительства уменьшить ставку получаемого муниципалитетами подоходного налога с 12,06% до 11,89%. „Правительство ведет себя высокомерно, его решения поверхностны и не продуманы. Настолько принципиальные изменения будут в течение долгих лет оказывать влияние на финансирование самоуправлений. Нельзя принимать подобные решения поспешно, без предварительного анализа и привлечения заинтересованных групп – прежде всего представителей местных самоуправлений. Парламентская фракция центристов присоединяется к критике законопроекта со стороны Союза городов и волостей Эстонии и не поддерживает инициативу в ее нынешнем виде“, - заверил Белобровцев.