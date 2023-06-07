ЧП и криминал
07.06.2023, 13:26

Пропавший в Кохтла-Ярве Борис найден

 
Politseibuss
Politseibuss
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В среду полиция просила помощи в поиске пропавшего в Ахтмеской части Кохтла-Ярве 75-летнего Бориса. Сегодня днем стало известно, что Борис самостоятельно вернулся в дом по уходу и с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что Борис покинул дом престарелых около 9:30 утра, и с тех пор мужчину никто не видел. У него не было с собой телефона. Мужчина из Харьюмаа, здесь у него нет ни знакомых, ни друзей, к которым он мог бы пойти.

Полиция проверила возможные места пребывания мужчины в Ахтмеской части города и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.

Полиция просила всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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