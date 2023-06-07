Пропавший в Кохтла-Ярве Борис найден

Ранее сообщалось, что Борис покинул дом престарелых около 9:30 утра, и с тех пор мужчину никто не видел. У него не было с собой телефона. Мужчина из Харьюмаа, здесь у него нет ни знакомых, ни друзей, к которым он мог бы пойти.