Конец саги Saaremaa Laevakompanii: Госсуд признал незаконным требование на 60 млн евро

На сегодняшний день спор прошел три инстанции, и решение является окончательным (решение Государственного суда вступило в силу вчера). Спор начался в 2018 году, когда истцы выдвинули к Saaremaa Laevakompanii (SLK) требования об отзыве отдельных пунктов компромиссного соглашения, утверждая, что они наносят ущерб интересам кредиторов SLK. Судом установлено, что отдельные подпункты компромиссного соглашения не могут быть отменены отдельно от других подпунктов компромиссного соглашения, и требования являются необоснованными. Это означает, что у SLK имущества больше, чем обязательств, и компания не является банкротом. Завершение процедуры банкротства дает SLK возможность продолжить свою экономическую деятельность и участвовать в государственных тендерах по организации пассажирских перевозок между островами и материком.

По мнению адвоката Sorainen Мари Агармаа, которая представляла SLK в суде, помимо больших экономических последствий судебного решения на сумму 60 миллионов евро, это важный судебный прецедент, поскольку действующий закон о банкротстве не регулирует частичный отзыв сделки. Решение суда станет своего рода руководством, создавая в ходе банкротного производства баланс между интересами кредиторов и должника в ситуации, когда кредитор желает оспорить отдельный пункт компромиссного соглашения таким образом, чтобы совершенные им приобретения были ему возвращены, но совершенные в обратном направлении приобретения оставались в силе. Кроме того, решение суда влияет на незаконное уголовное производство, связанное с установлением неплатежеспособности. Невозможно в уголовном порядке наказать кого-либо за причинение неплатежеспособности в ситуации, когда неплатежеспособность урегулирована и производство по делу о банкротстве завершено.

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