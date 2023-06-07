Увольнять стали больше: по инициативе работодателя за первые три месяца года без работы оказались свыше 6000 работников

Общее число как вакантных, так и занятых должностей в первом квартале составило около 620 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Доля вакансий составила 1,9% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах государственного управления и обороны (1759), здравоохранения и социальных услуг (1427), а также обрабатывающей промышленности (1372).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, из всех вакансий 38% было в публичном секторе. „Самой высокой доля вакантных должностей была в сферах государственного управления и обороны, а также услуг по проживанию и питанию, и самой низкой — в сельском хозяйстве и строительстве“, — сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (72%), в том числе в Таллинне (63%), далее следовали Тартуский (8,6%) и Ида-Вируский (5,5%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Ида-Вируском и Валгаском уездах, а самой низкой — в Пылваском и Хийуском уездах.

В первом квартале на работу было принято 42 295 и уволено 42 773 человека. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с первым кварталом 2022 года на 10%. По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства.

По инициативе работодателя были уволены 6280 работников, или 15% от общего количества уволенных. „Количество работников, уволенных по инициативе работодателя, по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось на 35%, однако по сравнению с последним кварталом прошлого года уменьшилось на 7%“, — добавил Таркиайнен.