Директор детского сада „Паэ“: никакая я не вор. То, что сейчас происходит — „пиар-компания“ против меня(21)
На прошлой неделе к RusDelfi обратились родители, чьи дети посещают детсад „Паэ“ в Таллинне. По их словам, директор садика превышала полномочия и присвоила технику на 100 тысяч евро. Журналист RusDelfi Марина Бегункова встретилась с директором детского сада „Паэ“ Юлией Дёминой, чтобы расставить все точки над i. Принимала ли директор на работу родственников, увольняла ли недовольных педагогов и почему история связана с политикой и дискредитацией городских властей — в нашем эксклюзивном интервью.
Под руководством одного директора сразу два детских сада. Почему?
Встречу Юлия Демина назначает прямо в детском саду. Небольшое здание практически утопает в зелени, на площадках слышится детский смех — по-летнему теплая погода позволяет детям подольше находиться на улице. Сейчас Юлия руководит руководит сразу двумя дошкольными учреждениями города — несколько лет назад она встала во главу еще и детского сада „Муху“.
„Вот сразу могу и рассказать, как так получилось, ведь в этих письмах есть и про то, что город поощряет мои якобы уголовные дела и дал мне второй сад, — рассказывает Демина. — „Паэ“ — маленький сад, здесь я работаю уже четырнадцать лет. Я здесь сделала все, что возможно. И находилась в такой стагнации, что все перестало быть интересным. Я, как творческий человек, всегда ищу новые интересные идеи и сложные задачи. И вот освобождается место директора в большом детском саду. Все мои коллеги начинают на меня напирать: „Иди в большой сад!“.