ФОТО | В центре Таллинна на автозаправке произошло возгорание

По предварительной информации, загорелись остатки жира, оставшиеся в вентиляционной системе, сообщили в Спасательном департаменте.

Поскольку речь идет об автозаправке, на вызов отреагировали большими силами. На место прибыли скорая, полиция и три команды спасателей.

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