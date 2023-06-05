ЧП и криминал
05.06.2023, 21:04

ФОТО | В центре Таллинна на автозаправке произошло возгорание

 

На автозаправочной станции на улице Ахтри в Таллинне загорелся жир, скопившийся в вентиляции. Спасатели быстро локализовали возгорание.

По предварительной информации, загорелись остатки жира, оставшиеся в вентиляционной системе, сообщили в Спасательном департаменте.


Поскольку речь идет об автозаправке, на вызов отреагировали большими силами. На место прибыли скорая, полиция и три команды спасателей.


Пожар был быстро локализован. Никто не пострадал.

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