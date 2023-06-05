Лаури Лаатс попросил Каллас назвать поименно депутатов, которых она считает клоунами(47)
Депутат парламентской фракции центристов Лаури Лаатс в понедельник передал премьер-министру Кае Каллас запрос с целью получить ответ, почему глава правительства позволяет себе унижать депутатов парламента и почему она не извинилась за свои оскорбительные высказывания. По словам Лаатса, Кая Каллас нарушила правила приличия, когда 26 мая на технологической конференции она, отвечая на вопрос, сказала про депутатов Рийгикогу: „У нас есть и певцы, однако, к сожалению, должна признать, что там больше клоунов.“
„На домашней странице Рийгикогу доступны резюме депутатов – ни у одного из 101 члена парламента в резюме не обозначено, что он специализируется в области циркового искусства или был бы комиком. Такие высказывания премьер-министра в адрес депутатов стали неприятным сюрпризом. Это негативно сказывается на репутации эстонского парламента как органа законодательной власти. Подобное высказывание кажется тем более странным, так как совсем недавно, 12 апреля, Кае Каллас были даны полномочия на формирование нового правительства большинством голосов депутатов Рийгикогу“, – сказал Лаатс.
Лаатс напомнил, что именно Кая Каллас в 2012 году была инициатором разработки правил хорошего тона для депутатов парламента; цель этих правил была – повысить политическую культуру и не наносить урон репутации парламента и государства. „Кая Каллас противоречит сама себе, когда на публичном мероприятии очерняет депутатов, избранных народом, в том числе своих коллег по партии и партнеров по коалиции. В связи с этим возникает обоснованное подозрение, что главе правительства сложно выполнять возложенные на нее конституцией обязательства, поскольку она очерняет представителей законодательной власти, получивших мандат от избирателя, а публичные мероприятия использует как возможность нанести урон репутации парламента“, - сказал Лаатс.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с параграфом 139 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Опубликованное в прессе ваше высказывание, в котором вы называете депутатов парламента клоунами, соответствует правде или это ложная информация?
2. В случае, если СМИ приписали вам эту цитату, но на самом деле вы этого не говорили, то как вы планируете воспрепятствовать дальнейшему распространению ложной информации?
3. В случае, если вы действительно заявили на общественном мероприятии, что считаете депутатов парламента клоунами, то какой ущерб, по вашей оценке, это может нанести парламенту или государству?
4. В случае, если вы заявили на общественном мероприятии, что считаете депутатов парламента клоунами, то, по вашему мнению, это высказывание было лишним или вы считаете необходимым принести публичные извинения?
5. Каким образом вы считаете возможным продолжать исполнять возложенные на вас конституцией обязанности проводить внутреннюю и внешнюю политику, если вы пренебрежительно относитесь к депутатам Рийгикогу и используете публичные выступления как возможность нанести ущерб репутации парламента?
6. Считаете ли вы необходимым разработать кодекс этики для членов правительства Эстонской Республики с целью предотвратить поведение премьер-министр и министров, которое способно нанести ущерб репутации парламента, правительства и государства?
7. Пожалуйста, назовите поименно тех депутатов XV созыва парламента, которых вы считаете клоунами.
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