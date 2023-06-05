Лаури Лаатс попросил Каллас назвать поименно депутатов, которых она считает клоунами

„На домашней странице Рийгикогу доступны резюме депутатов – ни у одного из 101 члена парламента в резюме не обозначено, что он специализируется в области циркового искусства или был бы комиком. Такие высказывания премьер-министра в адрес депутатов стали неприятным сюрпризом. Это негативно сказывается на репутации эстонского парламента как органа законодательной власти. Подобное высказывание кажется тем более странным, так как совсем недавно, 12 апреля, Кае Каллас были даны полномочия на формирование нового правительства большинством голосов депутатов Рийгикогу“, – сказал Лаатс.



Лаатс напомнил, что именно Кая Каллас в 2012 году была инициатором разработки правил хорошего тона для депутатов парламента; цель этих правил была – повысить политическую культуру и не наносить урон репутации парламента и государства. „Кая Каллас противоречит сама себе, когда на публичном мероприятии очерняет депутатов, избранных народом, в том числе своих коллег по партии и партнеров по коалиции. В связи с этим возникает обоснованное подозрение, что главе правительства сложно выполнять возложенные на нее конституцией обязательства, поскольку она очерняет представителей законодательной власти, получивших мандат от избирателя, а публичные мероприятия использует как возможность нанести урон репутации парламента“, - сказал Лаатс.



В связи с вышеизложенным и в соответствии с параграфом 139 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу просим Вас ответить на следующие вопросы: