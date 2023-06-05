Наконец-то лето? Завтра воздух прогреется до 22 градусов

Вторник, 06.06:

Ночью: Малая и переменная облачность. Утром местами дождь. Ветер преимущественно западный, на островах в том числе южный 4-9, в начале ночи на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..12, местами до 4°С.



Днем: Малая и переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможен град и гроза. Ветер преимущественно западный, 3-9, порывами до 13 м/с, к вечеру ослабнет. Температура воздуха 18..22, под дождевыми облаками и местами на побережье до 15°С.



Среда, 07.06:

Ночью: Малая и переменная облачность. В начале ночи в Восточной Эстонии местами дождь. Ветер повернет с запада на север, 2-7, на побережье северо-западный и северный порывами до 10 м/с. Температура воздуха 5..11°С.



Днем: Ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 17..20, на побережье местами до 13°С.



Четверг, 08.06:

Ночью: Ясно без осадков. Ветер переменный, 1-7, на побережье Вирумаа западный и северо-западный порывами до 10 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Днем: Малая облачность, без осадков, вечером в Северной Эстонии облачность переменная, местами дождь. Ветер преимущественно западный, 1-7 м/с. Температура воздуха 19..23, на побережье местами до 15°С.



Пятница, 09.06:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах дождь. Ветер северный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 5..11°С.



Днем: Солнечно. Ветер северный, 3-9 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

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