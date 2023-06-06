„Людей выводят на эмоции и они не задумываются над элементарными вопросами, которые необходимо задать": как обманывают волонтеров?

На фоне участившихся некрасивых историй среди волонтеров и организаций у многих зародилось недоверие и отпадает желание помогать. В группу, в которой я являюсь одним из администраторов, пишет девушка о сборе новых (желательно) вещей для детского дома в Украине. И я ей отказываю. Причина — закрытый профиль, так как нет возможности проверить достоверность запроса. Отказывать приходится даже по знакомству. Да, знакомы, но отчеты хотелось бы увидеть. Допустить тот факт, что деньги могут пойти не по назначению - я не хочу и не могу.

Когда-то я собирала средства для лечения детей — так сложились обстоятельства, и это был мой личный выбор. Тогда тоже приходилось сталкиваться с недоверием, отчитываться и отвечать на многие вопросы. Некоторые поучали, что доброе дело надо делать тихо и бросать его в воду. Как же мы тогда собрали бы на операцию и спасли соседского мальчика, если по-тихому? Или вот эти все упреки: „ой, да это ради пиара“. После таких заявлений и подозрений у тех, кто помогает организовать сбор, опускаются руки. „Хорошими делами прославиться нельзя. Ха-ха“.

На нашей площадке (в Facebook-группе) мы собираем средства для проверенной и отчитывающейся организации „Sab.ua“. Ребята собирают помощь для украинской армии. У них есть страница и хотя бы видно, что, куда и на что идет. Помню, как в начале войны ко мне как к волонтеру Ассоциации украинских организаций в Эстонии обратилась девушка. Созвонились. Голос у нее срывался, она плакала, просила помочь продуктовыми наборами для людей из Харькова и я почти уже была согласна, но несколько неувязок меня остановили. Как человек, который тринадцать лет прожил в этом городе, прекрасно знаю, в чем отличие Северной Салтовки и Старого Салтова. А она — нет. В общем, и профиль ее в соцсетях оказался сомнительным. Пришлось отказать. Как правило, людей выводят на эмоции, и они не задумываются над элементарными вопросами, которые необходимо задать. Узнать все детали, посмотреть профиль в соцсетях и в поиске в гугле „пробить“ личность предполагаемого волонтера. Не руководствоваться одними только эмоциями и помнить, что отчет вы имеете право потребовать. В конце концов вы должны знать, куда идут ваши деньги. Помогать или нет — решать вам, но я верю в силу добра и бумеранга. А вдруг, неровен час, помощь потребуется и вам?