На берегу Финского залива построят первый безуглеродный завод по переработке стали
Предприятие Kuusakoski, ведущий поставщик услуг по переработке, инвестирует 25 миллионов евро в строительство полностью безуглеродного завода по переработке стали. Собранный в Эстонии металлолом Kuusakoski будет отправлять для переработки на новый завод.
Строительство уникального завода начнется в следующем году и завершится к 2025 году – он будет расположен в известной промышленной зоне Вейтсилуото в северной части Финского залива. Завод, использующий новейшие технологии, позволит увеличить годовую мощность переработки Kuusakoski на 150 000 тонн, то есть на 25%.
„Сталелитейная промышленность движется к безуглеродному производству, и новый завод благодаря безуглеродному процессу переработки позволит нашим клиентам еще больше снизить воздействие на климат по всей цепочке создания ценности, – сказал Урмо Вийcитамм, председатель правления Kuusakoski. – Самым экологичным является перерабатываемый металл, поэтому весь старый металл необходимо собирать и отправлять на переработку“.
Благодаря этой инвестиции клиенты Kuusakoski, такие как Outokumpu, мировой лидер в области экологичной нержавеющей стали, получат возможность использовать еще более точные расчеты углеродного следа в своем производстве и более чистую перерабатываемую сталь, что еще больше уменьшит углеродный след стальной продукции.
Новый завод будет производить направляемое в оборот сырье со значительно более высокой чистотой и улучшенными возможностями разделения благодаря новой технологии, используемой при предварительной обработке и анализе материала. „Например, уникальная технология предварительной обработки была разработана совместно с ведущими экспертами, и подобная установка больше нигде не используется“, – сказал Вийcитамм.
Завод по безуглеродной переработке является частью многолетней амбициозной программы зеленых инвестиций Kuusakoski. Предприятие Kuusakoski поставило перед собой цель стать полностью безуглеродным к 2035 году. Согласно прогнозам, инвестиции позволят сократить выбросы CO2 более чем на 150 000 тонн в год по всей цепочке поставок.
Предприятие Kuusakoski вложило значительные средства в новые технологии и решения. Например, уже совсем скоро Kuusakoski начнет строить в Южной Финляндии новую станцию по дроблению и очистке композитных материалов. Общая стоимость этой инвестиции составляет более 4 миллионов евро. Новая станция будет построена в 2025 году. Kuusakoski поставляет композитные отходы в качестве сырья для цементной промышленности. Измельченный композитный материал перерабатывается при производстве цемента, где его можно эффективно использовать без образования остаточной золы. Использование композита значительно снижает выбросы CO2.
В мае этого года предприятие Kuusakoski присоединилось к сети Rohetiiger, чтобы поддержать продвижение экологичного ведения деятельности своими экспертными знаниями и опытом. Будучи ведущим поставщиком услуг по переработке отходов, Kuusakoski хочет внести свой вклад в повышение устойчивости общества. Rohetiiger – это платформа сотрудничества между отраслями, целью которой является создание сбалансированной экономической модели для Эстонии и всего мира. Rohetiiger сотрудничает по четырем направлениям: предприятия, государственный сектор, гражданское общество и частные лица.
AS Kuusakoski – крупнейший в Эстонии поставщик услуг по принятию в оборот, направляющий в повторное пользование примерно половину всего металлолома Эстонии. У Kuusakoski работает 11 пунктов обслуживания, расположенных по всей Эстонии – в Йыхви, Нарве, Пайде, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру. Вскоре в этот список добавится и Хаапсалу. Размер рынка металлолома Эстонии составляет 350 000–400 000 тонн в год.