Нападения на улице, в баре, дома: какие случаи применения физического насилия были зафиксированы на выходных(1)
На выходных по всей Эстонии полиция зафиксировала инциденты с применением физического насилия. Во многих случаях нападение было совершено близким человеком, но иногда жертва и нападавший даже не были знакомы.
Ида-Вирумаа
Физическое насилие
2 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 38-летнего мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 33-летнего мужчину. Мужчину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для оказания первой помощи. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Силламяэ 40-летний мужчина ударил свою сожительницу. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
3 июня в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на Пяхклимяэ в Нарве 18-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
4 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ 38-летняя женщина ударила 36-летнюю женщину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
Угроза
3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Хайгла в Нарве 53-летний мужчина угрожал своей бывшей сожительнице. Женщина испугалась за свою жизнь. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
Ляэне-Вирумаа
Физическое насилие
3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Пуйестеэ в поселке Сымеру в волости Раквере ударили 22-летнего мужчину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
Йыгевамаа
Физическое насилие
2 июня в полицию поступило сообщение о том, что в волости Йыгева 39-летний мужчина ударил 43-летнего мужчину. Полиция задержала ударившего. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
2 июня в полицию поступило сообщение о том, что в волости Йыгева 45-летний ударил 80-летнего мужчину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
Тартумаа
Физическое насилие
2 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сыбра в Тарту 25-летняя женщина ударила 24-летнюю женщину Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
3 июня в полицию поступило сообщение от соседей о том, что в доме на улице Раудтеэ в Тарту 40-летний мужчина напал на свою бывшую 40-летнюю сожительницу и 34-летнего мужчину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
4 июня в полицию обратилась 37-летняя женщина и сообщила, что ее 44-летний супруг применяет к ней насилие. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
Вильяндимаа
Физическое насилие
4 июня в полицию поступило сообщение о том, что в городе Вильянди 23-летний мужчина ударил 35-летнего мужчину. Полиция задержала нападавшего, а скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
Таллинн
Физическое насилие
2 июня поступило сообщение о том, что на Пярнуском шоссе в центре города неизвестный ударил 23-летнего мужчину.
2 июня в квартире на улице Сыле в Пяхья-Таллинне произошел конфликт между мужчиной и женщиной.
3 июня поступило сообщение, что на улице Катусепапи в Ласнамяэ 34-летний мужчина ударил 63-летнего мужчину.
3 июня в полицию поступил вызов на Пярнуское шоссе в центре города, где неизвестный ударил 22-летнего мужчину.
3 июня поступило сообщение, что в квартире на улице Хансу в Хааберсти мужчина ударил свою сожительницу.
4 июня поступило сообщение о том, что в квартире на улице Винди в Крийстине 54-летний мужчина причинил травму 21-летней женщине.
Харьюмаа
Физическое насилие
3 июня поступило сообщение о том, что на улице Кесквяльяку в Кейла неизвестный мужчина ударил 36-летнюю женщину.
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