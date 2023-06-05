Нападения на улице, в баре, дома: какие случаи применения физического насилия были зафиксированы на выходных

Ида-Вирумаа



Физическое насилие

2 июня в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 38-летнего мужчину. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве ударили 33-летнего мужчину. Мужчину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для оказания первой помощи. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Силламяэ 40-летний мужчина ударил свою сожительницу. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении на Пяхклимяэ в Нарве 18-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.

4 июня в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Виру в Силламяэ 38-летняя женщина ударила 36-летнюю женщину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.



Угроза

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Хайгла в Нарве 53-летний мужчина угрожал своей бывшей сожительнице. Женщина испугалась за свою жизнь. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.



Ляэне-Вирумаа



Физическое насилие

3 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Пуйестеэ в поселке Сымеру в волости Раквере ударили 22-летнего мужчину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.



Йыгевамаа



Физическое насилие

2 июня в полицию поступило сообщение о том, что в волости Йыгева 39-летний мужчина ударил 43-летнего мужчину. Полиция задержала ударившего. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.



2 июня в полицию поступило сообщение о том, что в волости Йыгева 45-летний ударил 80-летнего мужчину. Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.