Демпинг, мультифункциональность и „налоговая неопределенность“. Как украинки работают мастерами ногтевого сервиса в Эстонии(40)
Наибольшая Фейсбук-группа, посвященная бьюти-индустрии в Эстонии, насчитывает 44 тысячи участников. Каждое третье объявление в ней — от украинок. Мастера ногтевого сервиса, подологи, парикмахеры, массажисты, приехавшие в Эстонию как до войны, так и после ее начала, предлагают свои услуги. И получают довольно большой отклик, особенно — мастера маникюра. Как удалось украинкам освоить значительную долю рынка бьюти-услуг? Как реагируют на такую конкуренцию эстонские мастера? Разбираемся в этой статье.
„Мне все равно, кто ставит какие цены. Мне надо выживать“
Анастасия переехала в Тарту из Мариуполя в марте 2022 года, сразу после начала российского вторжения в Украину. В Эстонии девушка продолжила работать мастером ногтевого сервиса на дому. Ей 28 лет, у нее двое детей, и, по ее словам, это основательная причина для того, чтобы отказывать клиентам, желающим сделать маникюр в вечернее время. „Днём я мастер, вечером — мама. Все клиенты относятся с пониманием. Подбираем время, удобное для всех“, — рассказывает Анастасия.
Свою целевую политику беженка из Украины описывает так: „Первый раз цена будет 25 евро, второй — 23, а если клиент будет ходить на постоянной основе — снижу до 20“. На вопрос о демпинге Анастасия отвечает, что ей безразлично, как ее личный прайс влияет на рынок: „Мне все равно, кто ставит какие цены и на что это влияет. Мне надо выживать, у меня нет мужа, я приехала из Мариуполя. Мой лучший сценарий — вернуться в Украину, например, в Одессу. И начинать все с начала. Но даже на этот лучший сценарий нужны деньги“.
Как показывает анализ объявлений в социальных сетях, украинки, действительно, предлагают цены на свои услуги на 20-30 % ниже относительно эстонских коллег. К примеру, средняя цена маникюра со снятием и покрытием гель-лаком у эстонского мастера составляет от 35 € на дому, от 40 € в профессиональной студии, а украинки готовы выполнять такую работу за 25 €. И если салоны и эстонские мастера берут дополнительную оплату за дизайн покрытия, массаж рук/стоп, то украинки зачастую оказывают эти допуслуги бесплатно.
„Клиентка сказала, что я улучшила ей качество жизни“
Еще одна причина, по которой спрос на украинских мастеров ногтевого сервиса превзошел ожидания — их мультифункциональность. Как правило, каждый мастер маникюра из Украины делает и педикюр, и лечение стопы и ногтей (подология). А также уходовые массажи для рук и ног с помощью масел и горячих свечей.
Марина приехала в Эстонию вместе с сестрой из Киева летом прошлого года. Пожив два месяца в Эстонии, она решила поехать в Германию, но, не получив там ожидаемых пособий и устройства на работу, вернулась в Эстонию. Женщине 39 лет, уже четыре месяца она работает мастером ногтевого сервиса в сетевом салоне в Таллинне. По словам Марины, она получает достойную оплату, и причина, по которой хозяйка салона платит ей хорошую зарплату — положительные отзывы клиентов.
„Моя новая эстонская клиентка узнала о том, что такое онихолизис (отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа, часто сопровождающееся бактериальной или грибковой инфекцией — прим. ред.) в 50 лет. От меня. Много лет до этого она ходила на педикюр в эстонские салоны и ни один мастер не обратил внимания на то, что ее грибок под отслоившимися ногтями не является нормой. После нескольких сеансов она пришла и сказала: „Вы исправили эту проблему и улучшили качество моей жизни“, — рассказывает Марина.
Марина фотографирует свои работы, с помощью приложения переводит сопроводительный текст и выкладывает фото в соцсетях. „Инстаграм использую как портфолио, а Фейсбук как площадку по поиску клиентов. Но из Фейсбука планирую удалять свои объявления — уж слишком хорошо сработало сарафанное радио. Клиентов более, чем достаточно“.
„Я никогда не зарабатывала так много“
Елене 45 лет, она родом из города Овруч Житомирской области. Женщина переехала в Валгу за год до войны: ее муж-украинец с 2018 года работает на эстонском заводе. Уже семь лет Елена занимается ногтевым сервисом.
Описание своей работы женщина начинает с финансового аспекта. „В Овруче, маленьком городке, со своих постоянных клиентов я брала 300 гривен (прибл. 7,5 евро — прим. ред.). Это за три-четыре часа сложной работы, с дизайном“, — рассказывает украинка.
По ее словам, отличие между работой в Украине и Эстонии состоит не только в ценовой политике, но и во вкусах клиентов: „Мои клиенты в Овруче любили много камней на ногтях, сложный дизайн кистью, аэрографом. Эстонки же любят более современные и лаконичные варианты маникюра, на которые я трачу до 2 часов. А зарабатываю 25-30 евро за сеанс. Я никогда не зарабатывала так много, даже представить не могла, что могу столько зарабатывать“.
За неделю чистый заработок Елены составляет 350-400 евро. На вопрос об уплате налогов женщина отвечает, что заключила трудовое соглашение с хозяйкой салона, где она арендует место. „Знаю, что наши соотечественницы работают на дому неофициально, без уплаты налогов. Я же побоялась. Оформила трудовой договор. Не выгодно, но законно“.
„Каждый месяц я собираюсь назад в Украину“
Случай Елены довольно нетипичен: остальные мастера маникюра, чьи истории рассказаны в этой статье, работают нелегально. Не сговариваясь, Марина и Анастасия называют три „оправдательные“ причины, по которым не оформили официально свою трудовую деятельность.
Первая названная причина — привычка. „Чего греха таить, в Украине мы все работаем на дому неофициально. Мы так привыкли уже. Найдите и покажите мне хоть одного мастера маникюра, который работает в Украине у себя дома и подает отчетность в налоговую. Я таких не знаю“, — делится своим мнением Марина.
Вторая причина состоит в отсутствии понимания, сколько времени украинки проведут в Эстонии. „Каждый месяц я собираюсь назад в Украину. Очень скучаю по родной стране. Поэтому и не занималась вопросом легализации своей работы. Такая себе налоговая неопределенность“, — говорит Анастасия. Задумывается и через несколько секунд добавляет: „Понимаю, что это неправильно. Надо будет заняться этим вопросом“.