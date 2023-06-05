Демпинг, мультифункциональность и „налоговая неопределенность“. Как украинки работают мастерами ногтевого сервиса в Эстонии

„Мне все равно, кто ставит какие цены. Мне надо выживать“

Анастасия переехала в Тарту из Мариуполя в марте 2022 года, сразу после начала российского вторжения в Украину. В Эстонии девушка продолжила работать мастером ногтевого сервиса на дому. Ей 28 лет, у нее двое детей, и, по ее словам, это основательная причина для того, чтобы отказывать клиентам, желающим сделать маникюр в вечернее время. „Днём я мастер, вечером — мама. Все клиенты относятся с пониманием. Подбираем время, удобное для всех“, — рассказывает Анастасия.

Свою целевую политику беженка из Украины описывает так: „Первый раз цена будет 25 евро, второй — 23, а если клиент будет ходить на постоянной основе — снижу до 20“. На вопрос о демпинге Анастасия отвечает, что ей безразлично, как ее личный прайс влияет на рынок: „Мне все равно, кто ставит какие цены и на что это влияет. Мне надо выживать, у меня нет мужа, я приехала из Мариуполя. Мой лучший сценарий — вернуться в Украину, например, в Одессу. И начинать все с начала. Но даже на этот лучший сценарий нужны деньги“.

Как показывает анализ объявлений в социальных сетях, украинки, действительно, предлагают цены на свои услуги на 20-30 % ниже относительно эстонских коллег. К примеру, средняя цена маникюра со снятием и покрытием гель-лаком у эстонского мастера составляет от 35 € на дому, от 40 € в профессиональной студии, а украинки готовы выполнять такую работу за 25 €. И если салоны и эстонские мастера берут дополнительную оплату за дизайн покрытия, массаж рук/стоп, то украинки зачастую оказывают эти допуслуги бесплатно.

„Клиентка сказала, что я улучшила ей качество жизни“

Еще одна причина, по которой спрос на украинских мастеров ногтевого сервиса превзошел ожидания — их мультифункциональность. Как правило, каждый мастер маникюра из Украины делает и педикюр, и лечение стопы и ногтей (подология). А также уходовые массажи для рук и ног с помощью масел и горячих свечей.