Халяльная еда в школах Эстонии: где грань между свободой вероисповедания и интеграцией мусульман?

„Пожалуйста, не давайте моему ребенку подливу с фаршем на обед, — говорит родитель воспитательнице в эстонском детском саду. — Он ест только халяльную пищу“. Однако детский сад не готов подчиняться желанию родителей. В детских учреждениях уже несколько поколений кормят детей макаронами по-флотски, дают им подливу с фаршем и другие блюда, содержащие свинину, и до сих пор никаких проблем с этим не возникало. Все были сыты и довольны.