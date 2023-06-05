Новости Эстонии
05.06.2023, 11:41

Халяльная еда в школах Эстонии: где грань между свободой вероисповедания и интеграцией мусульман?

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Мусульманская община в Эстонии растет год от года, на это обращает внимание и полиция безопасности. Поэтому все чаще возникают трения, вызванные культурными и религиозными различиями людей. Появится ли в эстонских школах халяльная еда и велика ли угроза терроризма в нашей стране, разбиралось издание Eesti Päevaleht.

„Пожалуйста, не давайте моему ребенку подливу с фаршем на обед, — говорит родитель воспитательнице в эстонском детском саду. — Он ест только халяльную пищу“. Однако детский сад не готов подчиняться желанию родителей. В детских учреждениях уже несколько поколений кормят детей макаронами по-флотски, дают им подливу с фаршем и другие блюда, содержащие свинину, и до сих пор никаких проблем с этим не возникало. Все были сыты и довольны.

Однако теперь у ребенка, чьи родители мусульмане, тарелка в обед пуста. Родители не разрешают ему есть детсадовскую еду, потому что она не халяльная, и дают ему на обед только соленое печенье, которого для растущего организма не хватает.

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