Авиакомпания SmartLynx вновь задержала несколько рейсов, люди не могут попасть домой

Согласно данным сайта Таллиннского аэропорта, рейс SmartLynx должен был приземлиться в 2:15 ночи, но теперь его прилет запланирован на 18:02.

Для сравнения, самолет Turkish Airlines из Антальи прибыл сегодня в 3:20 утра, на десять минут раньше запланированного времени.

Из-за задержки в Турции начались сбои в расписании рейсов компании SmartLynx. Рейс SmartLynx из Тивата, Черногория, который должен был прибыть в Таллинн сегодня в 14:25, прибудет только в 1:55 завтра вечером.

Рейс из Таллинна в Тиват, который был запланирован на сегодня на 7:30, также был отложен. Новое время вылета на сайте аэропорта - 10:00, хотя ранее значилось 19:00, то есть задержка составляла почти двенадцать часов.

Четыре самолета, включая SmartLynx, вылетят из Таллинна в Анталью завтра рано утром.

Самолет Boeing 737 MAX8, вылет которого из Антальи в Таллинн сегодня задерживается столь надолго, в последние дни доставлял людей из Риги или Таллинна в Болгарию, Тунис, Черногорию, Турцию и Грецию.

SmartLynx Airlines, штаб-квартира которой находится в Латвии, работает с отпускными и чартерными рейсами в Европе, Африке и Азии. У фирмы есть и дочерняя компания, зарегистрированная в Эстонии.