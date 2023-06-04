ФОТО | Каштан выступил в поддержку Навального на нарвском мосту

„Сегодня день рождения Алексея Навального, - говорит Каштан. - Политзеков в России с каждым днем все больше. Если бы Навального не отравили и не посадили бы, возможно, так легко не началась война с Украиной“.

Этот лозунг „ За вашу и нашу свободу“ был использован, по словам Каштана, еще в поддержку декабристов, потом в 1968 году, когда Советский Союз начал давить на танках Пражскую весну. Позже этот лозунг был развернут россиянами и на митинге на Манежной площади в Москве, когда в Вильнюсе расстреливали телебашню. В 2014 году с этим лозунгом поддерживали Майдан. „В России часто была жесткая власть, но всегда находились люди, которые были готовы протестовать“, - говорит Каштан.

Для него также символично, что сегодня день флага в Эстонии. И рядом с местом своей акции он поставил бело-сине-белый флаг. В нем он видит символ необходимости очиститься от имперскости и милитаризима. „Хочется надеяться, что этот флаг займет свое место в Европе и Россия перестанет вести войну“, - заключил Вован Каштан.

На этот раз Каштана не забрала полиция, хотя такой прецедент уже был, когда арт-деятеля задержали до начала его акции. По его мнению, это превышение полномочий полиции. „Но многие нарвитяне согласны с действиями полиции“, - констатирует Каштан.

Сейчас акционист по всем своим задержаниям пишет жалобы, также он подал в суд заявление о протесте против решения о танке и надписи „Дети“.

На вопрос, будет ли продолжать проводить акции, Каштан говорит: „Поживем - увидим“.

Сегодня, 4 июня, по всему миру проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.