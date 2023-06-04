Они страдают только за то, что хотят своей стране развития: организатор митинга в поддержку Навального - RusDelfi

Сейчас, когда российское общество находится в состояние деформации, по моему мнению, очень важно увидеть людям, которые представляют собой подлинную элиту, что они не одиноки, показать в первую очередь самим себе, что нас многого, и поэтому мы можем добиваться демократических изменений в нашей стране. Также через такие мероприятие мы можем продемонстрировать всему миру нашу приверженность европейским ценностям, а также то, что мы хотим мира и процветания своей стране.

То, что россияне не поддерживают Путина и устроенный им террор в Украине и России. И надеюсь, что здесь будет формироваться будущий костяк тех людей, которые воплотят в жизнь эти мои надежды. Также важно не забывать и всячески поддерживать политических законченных. Они страдают только за то, что хотят своей стране развития, а гражданам свободы и счастья. И поддержать самого главного политического оппонента Путина Алексея Навального. Сегодня ему исполнилось 47 лет, которые он проведет в тюрьме в ужасных условиях. Надеюсь как можно скорее его увидеть на свободе.