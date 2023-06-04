Сторонники Навального митингуют в день его рождения. Акции запланированы в городах по всему миру — в том числе в Таллинне

В Японии и Австралии акции уже состоялись, суммарно в них приняли участие несколько десятков человек. В России небольшая акция прошла в Хабаровске (на ней задержали двух местных жителей), также идут одиночные пикеты в Москве и Красноярске. Риски митингующих в России высоки как никогда (для них „Медуза“ подготовила подробную инструкцию). Команда Навального обещает участникам акций юридическую поддержку, а также помощь в оплате штрафов. Тем, кто не готов митинговать, предлагается расклеивать листовки, писать посты в соцсетях, оставлять надписи на стенах и асфальте — правда, за все это тоже могут задержать. Например, в Красноярске местного жителя доставили в отделение полиции за надпись мелом на асфальте „Свободу политзаключенным“. В Барнауле задержали женщину, которая „гуляла с воздушным шариком“.



В день своего рождения Навальный написал текст. „Проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО, - сыронизировал он. - А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 — обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий“.

Чтобы поддержать Алексея Навального в Таллинне в 15.00 в Таммсааре парке начнется митинг под названием „Ты не один!“. Организаторы - группа „Россияне против войны“.

„Уже больше двух лет Владимир Путин держит своего главного врага в тюрьме, в ужасных пыточных условиях. Но Алексей Навальный продолжает делать то, что он делает уже долгие годы: говорит правду и не сдаётся. Свободу Навальному! Этого требует весь мир“, - значится в описании мероприятия.